Înjurarea poliţiştilor: 100 zile de dat cu mătura şi 10.000 lei daune morale

Un telefon nocturn, de ameninţare, dat poliţistului Gabriel A., apoi o înjurătură la adresa unui coleg al acestuia, Răzvan M. s-au dovedit, în cele din urmă, două iniţiative extrem de costisitoare pentru Mihai L. din Fântânele.

Individul fusese amendat contravenţional în august 2023 şi i s-a „pus pata” pe cei doi agenţi. Pe Gabriel l-a sunat în jurul orei 3.00, poliţistul dormea dus, n-a auzit şi n-a răspuns. Mihai i-a trimis un SMS, probă indubitabilă pentru dovedirea infracţiunii de ultraj.

Faţă de Răzvan a fost şi mai direct, l-a înjurat în faţă, strigând în gura mare. Încătuşat şi dus la secţie, Mihai a continuat scandalul, camerele de supraveghere au filmat totul, munca procurorului de caz fiind una uşoară. Rechizitoriul a ajuns în instanţă pe 24 iulie, judecătorii nu l-au băgat la puşcărie, dar l-au pedepsit usturător. Prin sentinţa pronunţată vineri, 4 octombrie, inculpatul a fost condamnat la un an şi trei luni, cu suspendare. Dar trebuie să presteze o sută zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, adică să dea cu mătura prin curtea primăriei şi să plătească 10.000 lei drept daune morale.

De adăugat că a petrecut şi o lună în arestul preventiv. Claudiu CONSTANTIN