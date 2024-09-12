Inspectorii vamali au descoperit 50.000 țigarete în trenul care circula pe ruta Chișinău - București

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Iași care își desfășoară activitatea la P. T. F. Ungheni - Iași au reținut un număr de 50.340 bucăți țigarete, cu timbru Republica Moldova. Țigaretele au fost descoperite în urma controlului vamal asupra trenului care circula pe ruta Chișinău - București, în paturile din compartimentul unde se afla un însoțitor de vagon.

„În data de 11 septembrie 2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Iași care își desfășoară activitatea la P. T. F. Ungheni Iași, au efectuat controlul vamal asupra trenului care circula pe ruta Chișinău - București. Ca urmare a acestui control au fost descoperite, în paturile din compartimentul unde se afla un însoțitor de vagon, 50.340 bucăți țigarete nedeclarate și sustrase de la controlul vamal.

Urmare a celor constatate, țigaretele au fost reținute de către autoritatea vamală și, întrucât există suspiciuni că sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracțiuni, cazul a fost predat organelor de cercetare penală competente. În contextul celor prezentate mai sus, amintim faptul că la intrarea în România dintr-un stat neunional, persoanele fizice pot introduce 40 țigarete, în cazul călătorilor care folosesc alte mijloace decât transportul aerian și 200 țigarete, în cazul călătorilor care sosesc în România folosind transportul aerian.

Pentru informații detaliate privind condițiile de intrare/ ieșire din România, vă rugăm să consultați site-ul oficial al Autorității Vamale Române, www.customs.ro, secțiunea „Călători””, a transmis Autoritatea Vamală într-un comunicat.