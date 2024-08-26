Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară, la un pas de finanțare!

Consilierii județeni urmează să dea, miercuri, „undă verde” pentru construirea şi dotarea Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară (IRMC) în cadrul Programului naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti. De asemenea, pentru depunerea spre finanțare şi implementarea proiectului, aleșii urmează să aprobe Acordul de Parteneriat încheiat între Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iaşi şi Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Judeţul Iaşi.

Construirea şi dotarea Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară a făcut obiectul cererii de finanţare din cadrul Apelului de proiecte competitiv — Cod Apel MS-0212 din Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), fiind inclus pe lista de rezervă. „Prin Programul Sănătate 2021-2027, proiectul Construirea şi dotarea Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară nu poate fi promovat cu condiţionările programului aprobat (nu sunt finanţate proiecte care suplimentează numărul de paturi faţă de cel existent). Ordonanţa de Urgenţă nr. 29 din 28 martie 2024 pentru aprobarea Programului national de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituţiile financiare internaţionale — finanţează proiecte ce cuprind investiţii în spitale judeţene/judeţene de urgenţă, spitale de specialitate, spitale clinice şi clinice de urgenţă de tipul realizarea de construcţii noil, extinderea şi dotarea acestora, cu o valoare maximă eligibilă de 2.000.000 mii lei”, se precizează în nota de fundamentare care însoțește proiectul de hotărâre.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii actului medical, clădire cu design contemporan, dotată şi echipată la standarde europene, cu o capacitate sporită de a deservi pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare. Astfel, susțin inițiatorii proiectului, efectul investiţiei constă în reducerea mortalităţii persoanelor cu afecţiuni cardiovasculare de pe teritoriul Moldovei, persoane care în momentul de faţă sunt obligate să se adreseze altor centre medicale pentru a beneficia de asistenţă de specialitate.

De asemenea, proiectul va contribui la dezvoltarea zonei şi promovarea municipiului Iaşi la nivel naţional şi internaţional, s emai arată în nouta de fundamentare. „Amplasamentul propus are suprafaţa totală de 120.000 mp, fiind în administrarea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi (domeniu public), situat în intravilanul extins al satului Brătuleni, în partea de nord a comunei Miroslava, aliniat la drumul naţional DN 28D — centura Iaşi, județul Iaşi, număr cadastral 85724”, se mai arată în document.

Potrivit proiectului, viitoarea unitate medicală va dispune, în total, de 500 de paturi, din care 50 de paturi la secţia spitalizare de zi şi 450 de paturi la secţia spitalizare continuă.

Conform temei de proiectare, clădirea va ţine cont de noile cerinţe impuse de conceptul nZEB — near zero energy buildings — urmând să acopere o parte din energia consumată din surse regenerabile, obiectiv asumat de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Valoarea totală estimată a investiției este de 1,7 miliarde de lei inclusiv TVA, clădirea urmând să aibă un nivel de înălțime de S+P+5E și o suprafață construită desfășurată de 95.650,23 mp. Edi MACRI