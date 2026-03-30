Instrument digital inovator, realizat la UAIC

O echipă de cercetători de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iaşi a creat un instrument digital inovator care le permite profesorilor să genereze modele moleculare 3D tipăribile. Acestea ajută elevii şi studenţii să înţeleagă mai uşor conceptele complexe din domeniul biomolecular.

Aplicaţia este gratuită şi permite realizarea rapidă a modelelor, are pot fi folosite la cursuri, prezentări sau demonstraţii practice. Astfel, predarea devine mai interactivă şi intuitivă.

Până acum, modelele au fost testate în trei licee din Iaşi: Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” şi Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”. Mai mult, proiectul a fost deja recunoscut la nivel internaţional, fiind prezentat în conferinţe şi publicat în lucrări ştiinţifice.

Iniţiativa a pornit de la un proiect pilot al UAIC, care a vizat crearea de materiale didactice auxiliare pentru disciplinele biomoleculare. În cadrul acestui proiect, echipa de la Facultatea de Biologie a realizat gratuit 86 de modele moleculare, adaptate la dimensiuni, materiale şi culori, astfel încât să fie uşor de utilizat în predare.

Coordonatorul proiectului, prof. univ. dr. habil. Marius Mihăşan, explică că acest instrument se foloseşte cu uşurinţă pe imprimante 3D obişnuite şi oferă instrucţiuni clare pentru realizarea modelelor. Spre deosebire de alte soluţii, softul creat la UAIC simplifică procesul şi îl face accesibil profesorilor.

Softul, denumit 3DP-Jmol, transformă datele structurale despre molecule - disponibile în baze de date ştiinţifice - în fişiere pregătite pentru imprimarea 3D. Profesorii pot astfel să creeze rapid modele fizice ale proteinelor, ADN-ului sau altor biomolecule, pentru a ilustra forma şi funcţia acestora.

Instrumentul poate fi folosit direct online, în browser, fără instalări complicate. Profesorul alege molecula dorită şi modul de vizualizare, apoi descarcă fişierul pentru imprimare 3D. Pentru utilizatorii avansaţi, softul poate fi rulat şi pe calculatorul propriu sau integrat în pagini web dedicate, oferind opţiuni suplimentare de personalizare.

Potrivit lui Marius Mihăşan, scopul proiectului este să ofere o experienţă de învăţare mai clară şi mai captivantă, iar echipa continuă să dezvolte noi funcţionalităţi pentru aplicaţie. Laura RADU