Insulele ecologice montate în municipiul Iași vor intra în funcțiune de la 1 aprilie 2026. Cetățenii vor primi cartele de acces în următoarele zile

Cele 150 de insule ecologice montate în municipiul Iași în luna februarie vor deveni complet operaționale de la data de 1 aprilie 2026. În următoarele zile, președinții de asociații vor primi de la primărie cartelele de acces, iar ulterior le vor distribui localnicilor din cartiere. Salubris are deja 3 autospeciale pentru ridicarea gunoiului de la aceste puncte.

Obiectivul acestui proiect este de a crește rata de colectare selectivă a deșeurilor și, de asemenea, sunt mult mai rezistente. Insulele ecologice din Iași intră în funcțiune În momentul de față, cele 150 de sunt instalate în mai multe cartiere din municipiul Iași, însă până acum nu au fost folosite, deoarece sistemul nu a fost operațional. În schimb, au fost lăsate containere pentru colectarea deșeurilor, care au fost vandalizate în multe rânduri. Zilele următoare, cetățenii vor primi de la președinții de asociații cartelele, iar de la 1 aprilie 2026 vor avea acces la insulele ecologice. „Au fost finalizate deja toate lucrările privind montarea celor 150 de insule ecologice în municipiul Iași. Noi avem deja 3 mașini speciale pentru ridicarea gunoiului din aceste containere. Sunt pregătite. Acum, Primăria Iași are deja toate cartelele pregătite. Au înștiințat toți președinții de asociații, iar zilele acestea vor veni pentru instruire și să le ofere cartelele de acces. De la 1 aprilie 2026, toate insulele ecologice vor deveni complet funcționale. Cetățenii le vor putea accesa cu cartela fără probleme", a declarat Cătălin Neculau, directorul general Salubris SA.

Achiziția celor 150 de ansambluri supraterane a fost făcută la nivel centralizat, de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Insulele ecologice digitalizate au fost furnizate de Ax Perpetuum Impex SRL. Componenta de digitalizare și control al accesului a fost realizată de Techbolide SRL, care a furnizat soluțiile software și IoT necesare pentru monitorizarea, gestionarea și securizarea eco-insulelor digitalizate. Noul sistem de management al deșeurilor are ca obiectiv principal creșterea colectării separate și o mai bună gestionare a gunoiului din oraș. În momentul de față, rata de colectare separată în Iași este de 15%, însă obiectivul impus de UE este de 50%. Conform așteptărilor, într-un an, rata colectării separate va ajunge la peste 20%.

Precizăm că insulele ecologice digitalizate sunt compuse din cinci containere individuale, cu capacități pentru cele cinci fracții (biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton). Accesul la insulele ecologice digitalizate se realizează exclusiv prin card de acces dedicat. Marele avantaj îl reprezintă faptul că sunt mult mai rezistente, iar containerele sunt protejate.

În Iași, toate cele 500 de puncte gospodărești au fost vandalizate de persoanele care caută materiale reciclabile prin gunoi, lucru care reprezintă o mare problemă pentru cetățeni, dar și pentru compania . Astfel, aceste insule sunt aproape imposibil de deschis și nici nu pot fi incendiate atât de ușor precum vechile puncte de colectare.

Noile insule ecologice din Iași ar trebui să rezolve mai multe probleme în ceea ce privește gestionarea deșeurilor din oraș, însă rămâne de văzut care va fi efectul acestora pe termen lung și cum le vor accepta cetățenii.