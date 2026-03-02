Întoarcerea la trecut, pe piața auto ieșeană

* mașinile noi încetinesc, second-hand-urile explodează, iar luxul electric sfidează realitatea * în aceeași lună în care majoritatea cumpărătorilor au ales mașini rulate, în Iași a fost înmatriculat și un exemplar exclusivist: modelul electric Rolls-Royce Spectre, evaluat la peste jumătate de milion de euro

Incertitudinea se adâncește pe piața auto din Iași, unde cifrele din februarie desenează un tablou contradictoriu, aproape paradoxal: tot mai puține autoturisme noi ajung pe șosele, în timp ce valul mașinilor second-hand aduse din străinătate crește accelerat, iar electricele încearcă timid să țină pasul cu schimbarea de direcție a cumpărătorilor.

Datele arată limpede o răcire a apetitului pentru automobilele noi. Doar 184 de unități au fost înmatriculate în februarie, cu 15 mai puține decât în luna precedentă, continuând un trend descendent care începe să ridice semne serioase de întrebare în rândul dealerilor auto. Pentru mulți ieșeni, prețurile ridicate, dobânzile încă apăsătoare și incertitudinea economică transformă achiziția unei mașini noi într-o decizie amânată la nesfârșit.

În schimb, piața second-hand accelerează puternic. Nu mai puțin de 1.036 de autoturisme rulate, aduse din alte state europene, au fost înmatriculate pentru prima dată în România într-o singură lună — un salt spectaculos față de cele 790 din ianuarie. Practic, raportul dintre mașinile rulate și cele noi devine covârșitor, semn că ieșenii aleg tot mai des soluția „mai accesibilă acum”, chiar dacă aceasta vine cu riscuri tehnice sau costuri ulterioare.

Paradoxal, într-o piață dominată de prudență financiară, segmentul electric reușește totuși să crească. În februarie au fost înmatriculate 76 de autoturisme electrice, cu 10 mai multe decât în luna precedentă. Este un avans modest, dar suficient pentru a arăta că tranziția energetică nu s-a oprit — doar încetinește și se adaptează realităților economice.

În topul preferințelor se regăsesc modele ale producătorului american Tesla, cu 15 unități înmatriculate, urmate de Ford Motor Company (11 unități) și constructorul chinez BYD, cu 10 autoturisme. După o perioadă în care dispăruse complet din statistici, Dacia revine timid în segmentul electric, cu 7 înmatriculări — un semnal că marca națională încearcă să recupereze teren într-o competiție tot mai dură.

Dar adevărata imagine a contrastelor vine din zona extremelor. În aceeași lună în care majoritatea cumpărătorilor au ales mașini rulate, în oraș a fost înmatriculat și un exemplar exclusivist: modelul electric Rolls-Royce Spectre, evaluat la peste jumătate de milion de euro. O apariție rară care accentuează ruptura dintre piața de masă și segmentul ultra-premium. Daniel BACIU