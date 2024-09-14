Inundații devastatoare în județele Galați și Vaslui: două persoane decedate și zeci de familii evacuate

Sâmbătă dimineață, meteorologii au emis o avertizare cod roșu pentru localități din județele Vaslui și Galați, însă efectele ploilor abundente care au început încă de ieri au lăsat deja urme adânci. Prefectura Galați a anunțat că două persoane au decedat în urma inundațiilor, iar zeci de familii au fost evacuate de urgență din calea apelor revărsate.

„Sunt 60 de persoane evacuate, dar încă se lucrează pentru evacuarea și altor familii. Sunt în acțiune 7 bărci de intervenție și până la acest moment s-a confirmat decesul a două persoane, din localitățile Pechea și Drăgușeni, un bărbat și o femeie,” a declarat Teodora Diaconița, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Galați.

Cantități masive de precipitații și cod roșu de averse

Agenția Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod roșu pentru averse, precizând că „vor fi averse, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 20-25 l/mp, iar în unele zone au depășit deja 60 l/mp.” Avertizarea este în vigoare pentru intervalul orar 6:00 – 8:00.

Localitățile cele mai afectate din județele Galați și Vaslui includ Pechea, Costache Negri, Slobozia Conachi, Cuza Vodă, Tudor Vladimirescu, Corni, Băneasa și Cudalbi, unde apa a atins înălțimi de până la 1,5 metri.

Blocaje rutiere și mobilizare masivă a autorităților

Inspectoratul de Poliție Județean Galați a raportat blocaje pe mai multe artere rutiere din cauza precipitațiilor intense, recomandându-le cetățenilor să evite zonele afectate. Localitatea Cudalbi se confruntă cu o situație deosebit de gravă, în care nivelul apei a crescut rapid, punând în pericol locuitorii.

„Autoritățile locale, împreună cu pompieri, polițiști, jandarmi și voluntari, sunt mobilizate pentru a oferi asistență cetățenilor afectați și pentru a remedia situația în cel mai scurt timp posibil. Recomandăm tuturor participanților la trafic să evite zonele afectate și să urmeze indicațiile autorităților pentru siguranța lor”, a transmis IPJ Galați.