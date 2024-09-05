Invazie de lilieci la cel mai mare spital din Moldova

Aproape 300 de lilieci au creat panică pe secția de cardiologie a Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iași, cea mai mare unitate spitalicească din Moldova . A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a prinde micile mamifere. Un geam lăsat deschis a făcut ca sala de așteptare să se transforme rapid în culcuș pentru lilieci.

Apelul a fost dat la 112 de cadrele medicale. Imediat cei de la ISU au mers la spital pentru a aduna mamiferele de pe holul secției de cardiologie. „Ajunși la locul solicitării militarii au observat că sunt foarte mulți lilieci. Peste 200. Colegii din dispeceratul integrat ISU – SMURD - SAJ Iași au anunțat o persoană abilitată în domeniu, un biolog”, a transmis George Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iași.

Liliecii au intrat pe geam

O fereastră lăsată deschisă și fără plasă de protecție a făcut ca holul să fie rapid invadat de lilieci. Până dimineață s-au adunat în sala de așteptare aproape 300 de mamifere. Intrarea pacienților s-a făcut pe alte uși, în tot acest timp. „S-a produs un incident prin învazia mai multor lilieci care au intrat pe fereastră deschisă în holul și casa scării de la secția de Cardiologie. Nu au pătruns în zona saloanelor pacienților și nu au afectat activitatea medicală. A fost anunțată Garda de Mediu, Asociația pentru Protecția Liliecilor, pentru că sunt protejate prin lege, și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Cei din urmă au capturat aceste animăluțe”, spune Diana Cimpoeșu, coordonator UPU - SMURD Iași.

„Am gasit aproximativ 250-300 de lilieci. I-am pus într-o cutie și i-am eliberat în pădurea Breazu. Erau într-o sală de așteptare, au intrat peste noapte, a fost lăsat geamul deschis și fiind fără plasă liliecii au intrat foarte ușor. Li s-a părut un adăpost secundar foarte bun”, explică Viorel Pocora, biolog.

Specialiștii spun ca lilieci ar putea fi și în podul spitalului

Cei de la asociațiile care protejează liliecii trag un semnal de alarmă, deși atacă în cazuri rare și doar ca să se apere, liliecii pot transmite și boli, cum ar fi rabia, de aceea se recomandă să nu fie prinși cu mâinile libere. „Există acest risc, dar cazurile sunt foarte rare. Se poate transmite rabia. De aceea recomandăm ca în cazul în care intrăm în contact cu un liliac să purtăm mănuși sau să un prosop îl luăm cu atenție și îl punem pe pervaz pe un copac și îl eliberăm”, mai spune biologul.

Acesta nu este un caz izolat. În iarnă, alți 12 lilieci au fost scoși de specialiști din sala de operații de la Clinică de oftalmologie a aceluiași spital. Atunci, liliecii își făcuseră culcuș în tavanul fals din blocul operator și reușiseră să intre acolo printr-o fisură rămasă în perete după ce s-a montat un aparat de aer condiționat.

Clădirea spitalului este foarte veche, așa ca specialiștii spun că nu e exclus ca mulți lilieci să existe de ani buni în podul unității sanitare.