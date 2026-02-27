Investiție strategică la Miroslava: începe construcția remizei PSI

Un proiect așteptat de ani de zile prinde, în sfârșit, contur. Comuna Miroslava, aflată în plină expansiune la marginea municipiului Iași, face un pas decisiv către creșterea siguranței cetățenilor: constructorul noii remize PSI a fost desemnat, iar lucrările urmează să înceapă în curând, marcând una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de intervenție din ultimii ani.

Autoritățile din Comuna Miroslava anunță finalizarea procedurii de licitație pentru realizarea viitoarei stații de pompieri, un obiectiv considerat esențial într-o zonă aflată într-o dezvoltare urbană accelerată. Contractul a fost câștigat de compania Conedil Iași, una dintre firmele cunoscute pentru proiecte de infrastructură majore din regiune. Valoarea investiției se ridică la aproximativ 3,74 milioane de lei, iar termenul de execuție este de maximum șapte luni de la predarea amplasamentului.

Noua remiză va fi ridicată în localitatea Balciu, într-o zonă strategic aleasă pentru a permite intervenții rapide atât în comună, cât și în localitățile învecinate. Amplasarea nu este întâmplătoare: dezvoltarea rezidențială intensă din ultimii ani a crescut presiunea asupra serviciilor de urgență, iar timpul de răspuns a devenit un factor critic.

Clădirea, proiectată pe structură metalică și realizată din materiale moderne, va avea regim de înălțime parter și o suprafață construită de peste 435 de metri pătrați. În interior, fiecare spațiu este gândit pentru eficiență maximă: garaje pentru autospeciale pregătite de intervenție, zone de depozitare pentru echipamente, centrală termică, sală de pregătire și ședințe, birouri operaționale și facilități administrative complete.