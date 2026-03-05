Investiție uriașă în sistemul de termoficare. ​​​​​​​Noile echipamente din CET I vor funcționa cu gaz și hidrogen

Primăria Municipiului Iași încearcă să dea o nouă gură de oxigen sistemului de termoficare al orașului și a reluat procedura de licitație pentru una dintre cele mai importante investiții energetice din ultimii ani. Este vorba despre proiectarea, furnizarea echipamentelor și execuția lucrărilor pentru instalarea unei noi surse de producere a energiei termice și electrice în cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CET I Iași.

Valoarea investiției este una impresionantă: 117,29 milioane de lei fără TVA, adică 141,93 milioane de lei cu TVA, bani care ar urma să fie folosiți pentru modernizarea radicală a producției de energie termică din municipiu.

Procedura de achiziție a fost publicată joi pe platforma SICAP, iar companiile interesate pot depune oferte până la data de 16 aprilie 2026.

O centrală modernă, pregătită pentru viitor

Noua instalație energetică va fi amplasată în incinta CET I Iași, din zona Tudor Vladimirescu, și va fi conectată la infrastructura tehnologică deja existentă.

Proiectul prevede instalarea unor motoare termice moderne, a unor cazane de abur saturat de tip ignitubular, a unui acumulator de căldură cu sistemele de pompare aferente, precum și a unei stații electrice și a altor echipamente auxiliare necesare funcționării întregului sistem.

Noua sursă de energie va avea o capacitate minimă de 21,12 MW termici și 20,1 MW electrici, iar randamentul garantat al instalației va depăși 88%, ceea ce o transformă într-una dintre cele mai eficiente soluții tehnologice pentru producerea simultană de energie termică și electrică.

Unul dintre elementele inovatoare ale proiectului este faptul că echipamentele vor fi H2-Ready, adică pregătite pentru utilizarea hidrogenului.

Motoarele vor funcționa inițial pe gaz natural, însă vor putea utiliza un amestec care conține până la 20% hidrogen, iar cazanele vor putea fi adaptate în viitor pentru arderea unui combustibil cu un conținut de hidrogen de până la 100%.

Această caracteristică face ca investiția să fie compatibilă cu strategia europeană de tranziție către energie verde și reducerea emisiilor de carbon.

Finanțare de la Guvern

Investiția este finanțată prin Programul Termoficare, în baza unui contract semnat anul trecut între Primăria Municipiului Iași și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

În paralel, administrația locală a obținut finanțare și pentru un alt proiect major: conversia CET II Holboca de pe huilă pe gaze naturale.

Proiectul de la Holboca presupune instalarea a opt grupuri de cogenerare H2-Ready, fiecare cu o capacitate de 3,52 MW termici, investiția totală ridicându-se la 181,84 milioane de lei.

Pentru realizarea lucrărilor, Primăria Iași a lansat o licitație separată, cu o valoare estimată de 152,02 milioane de lei fără TVA, respectiv 183,95 milioane de lei cu TVA, termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind 16 martie 2026.

Primarul Mihai Chirica susține că investițiile realizate în ultimii ani au permis menținerea funcțională a sistemului centralizat de termoficare, în timp ce alte orașe mari din România s-au confruntat cu probleme majore. „Am investit zeci de milioane de euro în sistemul de termoficare și vom fructifica în continuare toate oportunitățile de finanțare, astfel încât Iașul să beneficieze de agent termic la un preț rezonabil”, a declarat edilul.

Potrivit acestuia, zeci de mii de apartamente, dar și instituții precum școli, grădinițe, spitale și companii sunt racordate la sistemul centralizat și beneficiază de apă caldă și încălzire la parametri normali.

După finalizarea investițiilor planificate, autoritățile locale estimează că peste 80% din energia termică a orașului va fi produsă în cogenerare, folosind tehnologii moderne și integrând resurse regenerabile.

Dacă proiectele vor fi duse la capăt conform planului, sistemul de termoficare al Iașului ar putea deveni unul dintre cele mai eficiente și moderne din România, începând cu anul 2028. Daniel BACIU