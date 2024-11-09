Invidie printre procurorii bucureșteni după inaugurarea sediului unui Parchet Militar în provincie: „Nu întelegem necesitatea”

Inaugurarea, săptămâna trecută, a noului sediu al Parchetului Militar Iași a generat reacții printre procurorii bucureșteni. Bogdan Pîrlog, șeful Parchetului Militar București, consideră investiția de la Iași inutilă, avansând cifre nereale.

Șeful Parchetului Militar București spune că la Iași s-au amenajat 4.000 metri pătrați, cu 50 de birouri pentru cel mult 10 angajați, cu tot cu șoferi, deși, în realitate, lucrurile stau cu totul altfel.

Procurorul Bogdan Pîrlog se plânge de faptul că Parchetul Militar București ar funcționa în condiții improprii într-o clădire împrumutată de la Ministerul Administrației și Internelor.

„Constatăm cu stupoare pe ce a fost cheltuit bugetul de investiții al sistemului parchetelor militare în ultimii 5 ani. Nu întelegem, noi cei de la PMTM Bucuresti, necesitatea unei astfel de investiții, al cărei beneficiar este a doua cea mai mică unitate de parchet militar, în condițiile în care principala unitate de parchet militar, care are pe rol cele mai complexe cauze și ca volum, 60% din totalul cauzelor penale din sistemul parchetelor militare, nu are un sediu propriu și stă într-o locație absolut improprie imprumutată de la MAI, a cărei suprafață nu depășeste 500 mp”, a mai declarat Pîrlog.

Ce este neadevărat în declarația lui Bogdan Pîrlog

Potrivit Dezvăluirea, Parchetul Militar Iași nu are 50 de birouri. Numărul totalitatea spațiilor din clădire și anume: case ale scărilor, toalete - 12, arhive - patru, săli de ședințe - două, holuri , garaj mașini din grupa de transport, garaj arest, camere arest – două, toalete arest două, bibliotecă, săli servere - două, camere corpuri delicte – minim două, birouri procurori, birouri grefieri, sală așteptare, sală identificare, camera gărzii arest, birou poliție militară, camere tehnice cu tablouri electrice, sisteme de stins incendiu, panourile electrice- trei.

În plus, în clădire nu funcționează doar Parchetul Militar Iași, ci și Comenduirea Garnizoanei Iași, căreia i-au fost alocate de asemenea două birouri.

Sursa citată arată că Parchetul Militar Iași are peste 20 de angajați, de două ori mai mulți decât a indicat Bogdan Pîrlog, despre care se spune ca a avut, până acum, la Inspecția Judiciară 19 acțiuni disciplinare, cele mai multe pentru delicte de opinie, fiind vorba despre critici aduse celorlalte instituții din sistemul judiciar și șefilor acestora.

Amintim că, în 2021, aproape 40 de actuali şi foşti procurori militari au depus plângere împotriva lui Bogdan Pîrlog, pentru abatere disciplinară şi încălcarea codului deontologic.