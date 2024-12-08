Șoferi, atenție ce postați pe rețelele de socializare! Amenzile sunt uriașe!
IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei, a fost operat: Primul anunț al Mitropoliei

IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei, a fost operat: Primul anunț al Mitropoliei

IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a fost supus unei intervenţii chirurgicale la Iaşi în urma unei afecţiuni renale, evoluţia sa fiind una fără complicaţii.
Potrivit purtătorului de cvânt al Mitropoliei, preotul Constantin Sturzu, înaltul prelat a fost internat la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi pentru o intervenţie chirurgicală abdominală legată de o afecţiune renală, scrie News.ro.

Intervenţia s-a desfăşurat în condiţii optime, evoluţia postoperatorie fiind fără complicaţii.


”A fost externat şi se află acum la reşedinţa mitropolitană, urmând a-şi relua, treptat, programul său obişnuit. Părintele Mitropolit aduce mulţumiri tuturor celor care l-au purtat în rugăciune, precum şi echipei medicale de la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi care l-a tratat cu profesionalism şi multă implicare sufletească. Dumnezeu să ne dăruiască tuturor binecuvântarea Sa cu sănătate sufletească şi trupească, cu pace şi cu bucurie”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. 

