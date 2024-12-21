IRO Iași a investit aproape 10 milioane de lei pentru a oferi servicii de calitate

Institutul Regional de Oncologie a investit 2 milioane de euro pentru a oferi servicii de calitate în regim ambulatoriu pacienţilor oncologici. Banii sunt nerambursabili. Ei au fost accesaţi prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Acum, pacienţii care intră pentru prima dată în Ambulatoriul de la IRO Iaşi găsesc mult mai uşor cabinetul unde trebuie să ajungă. Mai mult, sălile de aşteptare sunt mai multe şi mai spaţionase.

Investiţia, realizată cu sprijinul finanţării nerambursabile în valoare de 9,93 milioane lei, plus TVA, a constat atât în reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din Ambulatoriul Integrat, cât şi în dotarea cu aparatură medicală şi non medicală nouă, ce include tehnologii de ultimă generaţie. „Necesitatea acestui proiect, care a demarat în martie 2023, a apărut ca urmare a creşterii adresabilităţii, a numărului tot mai mare de pacienţi şi personal care utilizează spaţiile din Ambulatoriul Integrat. Practic, s-au relocat unele circuite, s-au amenajat trei săli de aşteptare pentru pacienţii oncologici, s-au schimbat toate instalaţiile electrice, sanitare şi cele de ventilaţie, tavanele din rigips au fost înlocuite cu unele metalice, antibacteriene, a fost înlocuită toată tâmplăria interioară, iar pavimentele au fost schimbate. De asemenea, s-a achiziţionat mobilier medical şi non medical, dar şi dispozitive medicale şi aparatură”, a spus managerul IRO Iaşi, ec. Mirela Grosu.

Perioada de implementare a fost de 22 de luni şi a presupus şi integrarea de patru noi specialităţi medicale în Ambulatoriul IRO, respectiv, genetică medicală, boli infecţioase, psihiatrie şi neurologie.

După finalizarea lucrărilor de modernizare a Ambulatoriului Integrat al IRO, toate cabinetele medicilor oncologi au fost relocate în spaţiile nou amenajate, din clădirea principală a unităţii medicale. „Practic sunt mai multe săli de aşteptare, s-au modernizat şi vestiarele pentru pacienţi, cu ajutorul RMN-urilor nou achiziţionate se pot face investigaţii mai detaliată şi avansată. De asemenea, au fost schimbate şi instalaţiile de aer condiţionat pentru că erau subdimensionate şi nu mai făceau faţă, s-a montat tarchet nou, tavanele de pe holuri au fost înlocuite cu unele metalice”, a spus ing. Liliana Adam, manager de proiect.

Programul de consultaţii în cabinetele din Ambulatoriul Integrat al IRO este de luni până vineri, între orele 7 și 15, fiecare medic având anumite intervale orare pentru întâlnirile cu pacienţii. „Proiectul acesta este salutar, a permis organizare mai bună şi mai logică a specialităţilor care oferă servicii în ambulatoriu: oncologie, chirurgie, cardiologie, gastroenterologie. Cabinetele acum arată mult mai bine. Toate serviciile oferite de Oncologie Ambulatorie sunt într-o anumită zonă a spitalului, laboratorul de gastroenterologie este în altă zonă. Pentru cine intră aici pentru prima oară este mult mai uşor să se orienteze şi să găsească ceea ce caută”, a spus conf.univ. dr. Teodora Alexa Stratulat, şefa secţiei de Oncologie din cadrul IRO Iaşi. Laura RADU