IRO Iaşi: foşti pacienţi devin voluntari şi îşi ghidează semenii prin spital

Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iaşi devine un exemplu la nivel naţional, fiind singura unitate medicală din România unde foşti pacienţi se întorc ca voluntari pentru a-i ajuta pe cei care trec acum prin aceeaşi experienţă dificilă. Aceştia îi ghidează pe holurile spitalului, îi ajută să ajungă la cabinete şi le oferă, uneori, cel mai important lucru: sprijin uman.

Directorul medical al IRO Iaşi, prof. univ. dr. Gabriel Dimofte, atrage atenţia că, în România, cultura voluntariatului în spitale este aproape inexistentă, deşi nevoia este una reală. „Ideea de voluntariat este foarte prost văzută şi există un interes redus pentru astfel de iniţiative. Pacienţii au nevoie nu doar de tratament medical, ci şi de sprijin uman, chiar şi pentru lucruri simple, precum orientarea în spital sau o vorbă bună”, a declarat medicul.

În opinia sa, gesturile mici pot avea un impact major asupra pacienţilor, mai ales în momentele de stres şi incertitudine. „De multe ori vezi pacienţi dezorientaţi pe coridoare, care caută un cabinet sau o indicaţie. E foarte important ca cineva să le zâmbească şi să-i îndrume. Când eşti stresat şi ai o problemă mare, o faţă care zâmbeşte îţi poate schimba ziua”, a explicat prof. dr. Dimofte.

Iniţiativa de la Iaşi vine ca un răspuns concret la aceste nevoi. Foşti pacienţi ai institutului, care au trecut prin experienţa oncologică, aleg acum să se implice activ şi să îi sprijine pe cei aflaţi la început de drum. Medicii spun că acest tip de ajutor este extrem de valoros, tocmai pentru că vine din partea unor oameni care înţeleg cu adevărat prin ce trec pacienţii. „Harta şi traseul nu sunt întotdeauna acelaşi lucru. Ce considerăm noi important, din perspectiva medicală, nu coincide mereu cu nevoile pacientului. De aceea, e esenţial să găsim o cale de mijloc pentru ca experienţa acestuia în sistem să fie cât mai bună”, a explicat medicul oncolog Teodora Alexa Stratulat.

Voluntarii contribuie nu doar la orientarea în spital, ci şi la reducerea anxietăţii pacienţilor, oferind sprijin prin simpla prezenţă şi prin faptul că împărtăşesc, discret, din propria experienţă. „Suntem la început, dar ajută enorm să ai în faţă un om care a trecut prin toate astea. Fără să se erijeze în psiholog, simplul dialog poate face diferenţa pentru cineva care se teme sau nu ştie la ce să se aştepte”, a adăugat dr. Stratulat.

Managerul IRO Iaşi, Mirela Grosu, subliniază că implicarea voluntarilor face parte dintr-o viziune mai amplă de îmbunătăţire a traseului pacientului oncologic. Institutul este partener afiliat în proiectul european EUnetCC JA, care vizează dezvoltarea unei reţele oncologice integrate la nivel european. „Prin implicarea activă a voluntarilor în ghidarea pacienţilor nou-diagnosticaţi, putem îmbunătăţi traseul pacientului şi modul în care gestionăm cazurile oncologice, folosindu-ne inclusiv de experienţa lor directă”, a precizat Mirela Grosu.

Iniţiativa de la Iaşi ar putea deveni un model de urmat şi pentru alte spitale din ţară, într-un sistem în care, aşa cum recunoaşte chiar conducerea medicală, empatia şi orientarea pacientului sunt la fel de importante ca actul medical în sine. Laura RADU