„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
FOTO -- Un vlăstar din Teiul lui Mihai Eminescu a fost plantat la Chișinău
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova IT-ist condamnat, după ce a spart conturile colegului de birou

IT-ist condamnat, după ce a spart conturile colegului de birou

IT-ist condamnat, după ce a spart conturile colegului de birou

 

Paul L. are 34 de ani şi, în perioada 2018-2022, a fost angajat ca inginer de sistem la o multinaţională. Era coleg de birou cu Vlad U., primiseră amândoi de la firmă laptopuri de serviciu, dispozitive la care accesul era restricţionat printr-o parolă individuală de acces.

Într-o zi din vara lui 2022, profitând de faptul că Vlad a ieşit la o ţigară, lăsând laptopul deschis, Paul a acţionat fără nicio ezitare. I-a aflat parolele, atât cea de acces la laptop, cât şi de la conturile create de Vlad pe pe Emag, Yahoo Messenger, Netflix şi Facebook. După care a blocat dispozitivul.

După terminarea programului de lucru, Paul a găsit un pretext pentru a mai zăbovi în birou, a accesat computerul colegului, a intrat în contul creat pe platforma Emag, cont la care era asociat cardul bancar deţinut de Vlad, a schimbat numărul de telefon indicat de persoana vătămată pentru comenzi şi a indicat numărul său de telefon, a schimbat şi adresa de e-mail asociată contului, creând o altă adresă de e-mail şi indicând-o pe aceasta pentru comenzi. Şi-a cumpărat un televizor cu diagonala 138 cm, în valoare de aproximativ 2.000 lei.

Păgubitul a sesizat frauda chiar în acea seară, când şi-a accesat de pe telefon contul bancar. I-a contactat pe cei de la Emag, le-a explicat cum stă treaba, aceştia i-au răspuns prin e-mail, dar toate mesajele se duceau direct în recycle bin. Aşa şi-a dat seama că o persoană care i-a accesat în mod ilegal computerul de la serviciu şi i-a restricţionat accesul.

Câteva zile mai târziu, fiind în concediu, Vlad a fost notificat pe telefonul personal despre faptul că cineva încerca să se conecteze pe contul său de serviciu. A făcut o captură de ecran la această notificare şi a trimis-o şefului său, specificându-i faptul că nu era la serviciu şi nu el solicita conectarea. Şeful s-a dus în biroul lui Vlad şi l-a găsit acolo pe Paul, care clămpănea de zor pe laptopul colegului. Cazul a fost elucidat, dar păgubitul a făcut plângere penală.

Avea dovezi clare, lucru cunoscut şi de către autorul infracţiunilor. Care, ca să scape de detenţie, a semnat acordul de recunoaştere a vinovăţiei, act acceptat de Tribunalul Iaşi în cursul acestei săptămâni. S-a ales, astfel, cu o pedeapsă blândă, doi ani, cu suspendare. Claudiu CONSTANTIN

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe