IT-ist condamnat, după ce a spart conturile colegului de birou

Paul L. are 34 de ani şi, în perioada 2018-2022, a fost angajat ca inginer de sistem la o multinaţională. Era coleg de birou cu Vlad U., primiseră amândoi de la firmă laptopuri de serviciu, dispozitive la care accesul era restricţionat printr-o parolă individuală de acces.

Într-o zi din vara lui 2022, profitând de faptul că Vlad a ieşit la o ţigară, lăsând laptopul deschis, Paul a acţionat fără nicio ezitare. I-a aflat parolele, atât cea de acces la laptop, cât şi de la conturile create de Vlad pe pe Emag, Yahoo Messenger, Netflix şi Facebook. După care a blocat dispozitivul.

După terminarea programului de lucru, Paul a găsit un pretext pentru a mai zăbovi în birou, a accesat computerul colegului, a intrat în contul creat pe platforma Emag, cont la care era asociat cardul bancar deţinut de Vlad, a schimbat numărul de telefon indicat de persoana vătămată pentru comenzi şi a indicat numărul său de telefon, a schimbat şi adresa de e-mail asociată contului, creând o altă adresă de e-mail şi indicând-o pe aceasta pentru comenzi. Şi-a cumpărat un televizor cu diagonala 138 cm, în valoare de aproximativ 2.000 lei.

Păgubitul a sesizat frauda chiar în acea seară, când şi-a accesat de pe telefon contul bancar. I-a contactat pe cei de la Emag, le-a explicat cum stă treaba, aceştia i-au răspuns prin e-mail, dar toate mesajele se duceau direct în recycle bin. Aşa şi-a dat seama că o persoană care i-a accesat în mod ilegal computerul de la serviciu şi i-a restricţionat accesul.

Câteva zile mai târziu, fiind în concediu, Vlad a fost notificat pe telefonul personal despre faptul că cineva încerca să se conecteze pe contul său de serviciu. A făcut o captură de ecran la această notificare şi a trimis-o şefului său, specificându-i faptul că nu era la serviciu şi nu el solicita conectarea. Şeful s-a dus în biroul lui Vlad şi l-a găsit acolo pe Paul, care clămpănea de zor pe laptopul colegului. Cazul a fost elucidat, dar păgubitul a făcut plângere penală.

Avea dovezi clare, lucru cunoscut şi de către autorul infracţiunilor. Care, ca să scape de detenţie, a semnat acordul de recunoaştere a vinovăţiei, act acceptat de Tribunalul Iaşi în cursul acestei săptămâni. S-a ales, astfel, cu o pedeapsă blândă, doi ani, cu suspendare. Claudiu CONSTANTIN