Jandarm, judecat pentru că a bătut un beţiv ce umbla anapoda pe șosea

Bărbatul, aflat în prag de pensionare, om cu multă experienţă, altfel n-ar fi ajuns plutonier adjutant, a căzut în capcana excesului de zel. În fapt, i-a sărit muştarul atunci când l-a văzut pe Maricel S., circulând haotic pe drumul naţional. Era pe înserat, în data de 2 aprilie 2023, conduita pietonului reprezentând un adevărat pericol pentru şoferii aflaţi în trafic în acea zonă.

Angajam agenti de securitate (fete si baieti) pentru paza la camine studentesti Iasi si Bucuresti Tel: 0799903873, 0787386042.

Aşa că jandarmul a decis să intervină. Era în timpul serviciului. L-a oprit pe Maricel, a încercat să-l legitmeze, dar turmentatul n-a scos nimic inteligbil din el, doar câteva râgâituri şi, posibil, ceva înjurături. Alin n-a mai stat la parlamentări, i-a dat un pumn în faţă, expediindu-l la pământ, i-a pus apoi genunchiul în spate şi l-a ţinut aşa vreo zece secune. I-a dat drumul, dar nu înainte de a-i trage şi un şut în fund.

Abia când s-a apucat să completeze fişa de intervenţie, jandarmul a realizat că încălcase protocolul. N-avea voie să folosească forţa decât pentru autoapărare. Ori el rupsese chefliului o coastă, atunci când îl apăsase cu genunchiul. Ca să se justifice, în cazul vreunei anchete disciplinare, şi-a spart cu unghia un coş de sub nas, a lăsat să sângereze, să se mărească rana, pentru a susţine că fusese lovit cu capul în gură.

Din păcate pentru el, legiştii i-au dat peste cap toată construcţia, dovedind fără dubii cum au stat, de fapt lucrurile. Lovirea lui Maricel s-a produs în două reprize, întrerupte de cele zece secunde cu genunchiul pe şale. Deci, două infracţiuni de purtare abuzivă. Şi mai este o încălcare a legii, falsul intelectual. Cele consemnat în fişa de intervenţie nu corespund deloc realităţii.

Inculpat iniţial doar pentru o singură faptă, acum Alin este judecat pentru comiterea a trei infracţiuni, clar că pedeapsa va fi mult mai mare. Urmează a se stabili termenul pentru judecata de fond. Claudiu CONSTANTIN