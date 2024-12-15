Joburi part-time pentru studenți, între necesitate și oportunitate

În marile orașe universitare, unde campusurile se află în mijlocul agitației urbane, joburile part-time sunt omniprezente. Tinerii lucrează ca barista în cafenele, asistenți în birouri, operatori call-center sau chiar stagii plătite în companii mari. Fiecare ofertă atrage atenția prin ceea ce promit: un venit suplimentar, program flexibil și oportunitatea de a învăța ceva nou. Dar, dincolo de afișele atractive și anunțurile online, realitatea este mult mai complexă.

Pentru mulți, motivația principală este financiară. Costurile ridicate ale vieții în marile orașe – chiria, utilitățile, transportul și mâncarea – îi obligă să-și găsească surse de venit suplimentare. „Dacă nu aș avea acest job de recepționer, nu mi-aș putea permite să rămân în Iași. Chiria e aproape cât salariul meu, dar măcar îmi pot acoperi cheltuielile fără să mai apelez la părinți”, spune Mihai, student la Politehnică. Pe lângă nevoile de bază, există și dorința de a avea bani pentru activități sociale, gadgeturi sau vacanțe – aspecte importante pentru tinerii care caută să echilibreze responsabilitățile cu distracția.

Totuși, motivația financiară este doar o parte a ecuației. Mulți văd joburile part-time ca pe o ocazie de a acumula experiență profesională încă din timpul facultății. Într-o piață a muncii tot mai competitivă, să ai un CV plin cu stagii și experiențe relevante este esențial. Companiile mari au înțeles acest lucru și și-au adaptat ofertele: programele de internship, de exemplu, nu doar că sunt plătite, dar oferă și posibilitatea de a lucra într-un mediu profesionist, sub îndrumarea unor mentori cu experiență. „Internship-ul meu într-o firmă de marketing a fost cheia care m-a ajutat să-mi găsesc un loc de muncă permanent după absolvire. Am învățat lucruri pe care niciun manual nu le-ar fi putut explica”, povestește Ana, absolventă a Facultății de Comunicare.

Pe de altă parte, studenții care lucrează în domenii mai puțin legate de cariera lor de viitor – cum ar fi ospătăria sau retailul – câștigă și ei competențe valoroase. Punctualitatea, capacitatea de a gestiona stresul și interacțiunea cu oamenii sunt abilități transferabile care îi ajută să se dezvolte personal și profesional. „Am lucrat ca barista timp de un an și, deși nu mă văd continuând în acest domeniu, m-a învățat să fiu mai organizată și să-mi gestionez mai bine timpul”, spune Ioana, studentă la Drept.

Cu toate acestea, jonglarea între muncă și studii vine cu un cost. Un program încărcat poate duce la oboseală cronică, iar pentru unii tineri, echilibrul devine imposibil de menținut. „Sunt zile în care mă trezesc la 6 dimineața, merg la cursuri până la prânz, iar apoi lucrez până seara târziu. Epuizarea își spune cuvântul, iar uneori simt că nici la facultate, nici la muncă nu dau tot ce pot”, recunoaște Alex, student la Medicină. Sacrificarea timpului de studiu sau a odihnei pentru a acoperi turele suplimentare este una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă studenții care muncesc.

Un alt dezavantaj îl reprezintă salariile mici. Deși venitul suplimentar este binevenit, multe dintre joburile part-time nu oferă sume consistente, ceea ce poate duce la frustrare. „Lucrez 20 de ore pe săptămână, dar când văd câți bani rămân după ce îmi plătesc chiria, mă întreb dacă merită tot efortul”, spune Radu, student la Comunicare. De asemenea, lipsa stabilității sau a beneficiilor – cum ar fi concediile plătite sau asigurarea de sănătate – reprezintă un alt punct sensibil.

În ciuda acestor provocări, mulți tineri consideră că experiența este de neprețuit. Fiecare oră petrecută muncind îi aduce mai aproape de independență, îi responsabilizează și le oferă o perspectivă mai clară asupra a ceea ce își doresc de la viitoarea lor carieră. Pentru mulți, jobul part-time nu este doar o sursă de bani, ci o etapă esențială în procesul de maturizare.

Specialiștii în carieră susțin că joburile part-time pot fi benefice, atâta timp cât studenții reușesc să-și prioritizeze educația. „Un loc de muncă le oferă tinerilor șansa de a învăța lucruri practice, dar este important să nu piardă din vedere scopul principal al anilor de studiu: formarea academică. Echilibrul este cheia”, explică psihologul Ana Maria Popescu.

Într-un peisaj economic dinamic, în care adaptabilitatea este esențială, studenții care muncesc part-time câștigă mai mult decât un salariu – câștigă lecții de viață. Chiar dacă drumul este uneori dificil, fiecare experiență contribuie la formarea unui viitor profesionist mai bine pregătit și mai sigur pe sine. Iar pentru acești tineri curajoși, timpul petrecut muncind devine o investiție în propria lor poveste de succes.

Dan DIMa