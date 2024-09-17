Judecat pentru distrugere, după ce şi-a înjunghiat prietenul de pahar

* lovitura de cuţit a despicat geaca şi bluza părţii vătămate

După câteva ore de băut la aceeaşi masă, într-un băruleţ din apropierea sediului Poliţiei Muncipiului Iaşi, Mihai B. s-a luat la sfadă cu prietenul de pahar, Viorel Ilie G. S-a început cu un schimb de înjurături, după care Mihai a scos cuţitul, lovindu-şi, de-acum, adversarul de sus în jos. Urmările: o plagă tăiată la nivelul obrazului drept, geaca şi bluza despicate.

Viorel a avut nevoie doar de o săptămână de îngrijiri medicale, dar nu l-a iertat pe Mihai. I-a făcut plângere penală, menţionând şi hainele rupte de cuţit. Ca atare, în dosar, Mihai este inculpat nu doar pentru „lovire sau alte violenţe”, ci şi „pentru distrugere”. Cazul a trecut de camera preliminară, s-a constatat legalitatea administrării probelor şi a întocmirii rechizitoriului, dispunându-se începerea judecăţii. Claudiu CONSTANTIN