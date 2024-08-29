„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
Judecătorii au lăsat un ofiţer cu ochii în soare. Tot completul a plecat în concediu de odihnă!

G.N. este ofiţer MAI şi a lucrat, multă vreme, la Penitenciarul Iaşi, ca funcţionar public cu statut special. Are responsabilităţi ce ţin de activitatea economică, deci şi solide cunoştinţe în domeniu. El a fost printre primii care au constatat că angajatorul îi cam fentase de bani, din 2016 încoace. Ca atare, şi-a mobilizat colegii, în total 154 membri de sindicat, dând în judecată Penitenciarul Iaşi.

Doleanţa reclamanţilor a fost recalcularea indemnizaţiilor de concediu de odihnă, în sensul includerii şi a sporului pentru muncă în condiţii vătămătoare/a sporului pentru condiţii grele de muncă.

Speţa s-a judecat la Tribunalul Iaşi, conducerea Penitenciarului a atacat prima sentinţă, cea care dăduse câştig de cauză sindicaliştilor, Curtea de Apel a admis solicitarea şi a trimis dosarul la rejudecare. Tot la Tribunal.

E o cutumă în practica juridică, la rejudecare, magistraţii trebuie să dea altă soluţie, astfel că, noua decizie, cea dată acum doi ani, a fost mai favorabilă Penitenciarului. A rămas obligaţia de a recalcula şi a achita diferenţele, dar nu la nivelul hotărât prin sentinţa iniţială. În motivare, judecătorii au invocat dispoziţiile art.VII din OUG 59/2017, sindicaliştii s-au resemnat, dar nu şi G.N.

Ofiţerul a studiat în amănunt textul de lege, a intuit o excepţie de neconstituţionalitate, a sesizat Curtea Constituţională şi a deschis un nou proces. De data aceasta, şi împotriva Guvernului României, Ministerului Finanţelor Publice şi Casei de Pensii Sectorială a MAI. Pârâţii au solicitat instanţei suspendarea soluţionării cauzei până la soluţionarea exepţiei de neconstituţionalitate. Solicitarea a fost respinsă, ca inadmisibilă, prin hotărârea din 17 aprilie a.c. Fără cale de atac.

În consecinţă, reclamantul avea cale liberă spre victoria la care tânjise de-atâta timp. Dezbaterea pe fond a avut loc pe 12 iunie, speţa a rămas în pronunţare, dar s-a tot amânat. De cinci ori până acum. Ultima dată, motivul, de-a dreptul bizar. Întregul complet se află în concediu de odihnă, aşadar, nu se poate constitui legal, pronunţarea fiind reprogramată pentru data de 5 septembrie. Claudiu CONSTANTIN

