Judecătorul Costică Ciocan, la Tabăra de Vară din Comuna Aroneanu

Zilele trecute, judecătorul Costică Ciocan a fost prezent la Tabăra de Vară din Comuna Aroneanu, organizată de JoyCamps Romania, unde a fost invitat să participe la activități educative destinate copiilor. În cadrul taberei, participanții au avut ocazia să exploreze sistemul judiciar prin procese simulate, în care au jucat roluri de judecători, procurori, avocați, părți și martori.  „Am avut parte de o zi plină de învățare și entuziasm. În cadrul activităților, am desfășurat procese simulate, prin care elevii au putut învăța despre modul corect de a rezolva conflictele și despre importanța respectării drepturilor celorlalți – dreptul la proprietate, dreptul la integritate fizică și psihică, dreptul la libertate, dreptul la demnitate și dreptul la respectarea vieții private. M-am bucurat să văd cât de implicați și entuziasmați au fost copiii”, a spus magistratul ieșean

Pe lângă procesele simulate, copiii au participat la o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri despre lege, drepturi și obligații. „Unul dintre momentele care îmi vor rămâne în suflet a fost atunci când o fetiță de șapte ani a recunoscut și explicat simbolurile de pe insigna judecătorului: balanța, sabia, cartea și tricolorul”, a adăugat judecătorul Costică Ciocan.

Acesta a subliniat importanța activităților practice pentru educația juridică a tinerilor și și-a exprimat recunoștința pentru oportunitatea de a împărtăși din cunoștințele sale. „Sunt recunoscător pentru șansa de a fi parte din acest program și mulțumesc lui Flavius-Ştefan Popa și JoyCamps Romania pentru invitație. Îi felicit pentru că au creat participanților un mediu prietenos și educativ”, a concluzionat judecătorul. Maria STANCU

