Juravle, scos la tablă de APTA. O nouă strategie privind parcarea autovehiculelor pe domeniul public

Întâlniriea pe care viceprimarul Daniel Juravle a avut-o joi, la sediul Primăriei Municipiului Iași, cu reprezentanții Alianței pentru Promovarea Transportului Alternativ (APTA) a avut ca scop identificarea de soluții la veșnica problemă a parcărilor, pentru o mai bună fluidizare a traficului în oraș.

În cadrul întâlnirii, cele două părți au analizat, printre altele, rezultatele de până acum ale campaniei „IA ȘI susține Politica de Parcare”, inițiată de Alianța pentru Promovarea Transportului Alternativ, care își propune găsirea de soluții pentru ordonarea spațiului public astfel încât să crească capacitatea de parcare a autovehiculelor în municipiu și gradul de siguranță în trafic. „M-am întâlnit cu cei de la Alianța pentru Promovarea Transportului Alternativ pentru a discuta despre propunerea de politică de parcare pentru orașul nostru. Ne dorim cu toții un oraș cu parcări amenajate eficient, trotuare adecvate, transport public atractiv și infrastructură pentru biciclete. Politica de parcare a Municipiului Iași este o propunere civică elaborată la inițiativa APTA și dezvoltată de specialiștii în mobilitate urbană cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași”, a declarat viceprimarul Daniel Juravle, la finalul discuțiilor cu reprezentanții APTA, adăugând că dialogul între administrația publică și societatea civilă este esențial pentru găsirea celor mai bune soluții pentru binele comunității.

„La întâlnirea pe care am avut-o cu viceprimarul Iașului, Daniel Juravle, la care a participat și șeful Departamentului parcări din cadrul Primăriei, Marian Nistor, am discutat despre importanța asumării Politicii de Parcare de către administrația publică locală, beneficiile incontestabile pe care implementarea acestei strategii modern o poate aduce orașului și am obținut sprijin pentru derularea campaniei IA ȘI susține Politica de Parcare. Politica de Parcare a Iașului este un document valoros pentru orașul nostru, realizat cu sprijinul comunității și prin aportul unor specialiști cu experiență în mobilitate durabilă. Prin campania IA ȘI susține Politica de Parcare facem cunoscute publicului transformările pozitive ce pot avea loc prin implementarea măsurilor politicii și aflăm opinia ieșenilor în privința (re)organizării parcărilor în Iași”, au precizat, la rândul lor, reprezentanții APTA.

Ieșenii pot înainta propuneri privind creșterea numărului locurilor de parcare din municipiu prin completarea unui chestionar

Campania „IA ȘI susține Politica de Parcare”, derulată de Alianța pentru Promovarea Transportului Alternativ cu sprijinul CIVICA, prin Programul de inovare și implicare Civică oferă ieșenilor posibilitatea formulării de propuneri privind creșterea numărului de locuri de parcare din oraș și a fluenței circulației auto prin completarea unui chestionar care poate fi descărcat de pe pagina de internet a APTA.

La fel ca în celelalte mari orașe ale României, și la Iași problema lipsei locurilor de parcare reprezintă una dintre cele mai stringente chestiuni cu care se confruntă șoferii, deși în ultimii ani autoritățile au încercat să rezolve cât de cât această nemulțumire. Astfel, deși pe hârtie, conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru Polul de Creştere Iaşi , au fost identificate mai multe amplasamente pentru realizarea de parcări publice subterane şi/sau supraterane, până acum nicio astfel de inițiativă nu s-a concretizat efectiv.

Câteva raze de speranță în acest sens au apărut, totuși, după ce aleșii locali au dat „undă verde” construirii unei parcări supraterane pe un teren cu o suprafaţă de 2.475 de metri pătraţi situat pe str. Muşatini, în apropierea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 21.

O altă parcare, de această dată subterană, aflată deocamdată doar în stadiul de proiect, este cea care urmează să fie construită pe esplanada din Piaţa Naţiunii, pe un teren în suprafaţă de 5.279 de metri pătraţi.

Potrivit autorităților, parcările ar urma să fie realizate prin atragerea de fonduri private prin concesiune publică, obiectul concesiunii urmând să-l constituie transmiterea dreptului şi a obligaţiei de proiectare, execuţie şi exploatare a parcărilor în schimbul unei redevenţe anuale. În vederea promovării infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant, parcările ar urma să fie prevăzute cu staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug – in. De altfel, un procent de 10% din numărul locurilor de parcare va fi rezervat acestor tipuri de autovehicule. Edi MACRI