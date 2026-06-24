Juristul ieșean premiat la Sorbona și epurat de comuniști revine la BCU

Premiat la Paris, profesor de drept civil la Universitatea din Iași și eliminat din învățământ de regimul comunist, Octavian Ionescu revine în atenția publicului printr-o expoziție documentară și un microsimpozion organizate joi, 25 iunie 2026, de la ora 12:00, în Sala Hasdeu a BCU Iași.

Evenimentul celebrează marchează 125 de ani de la nașterea profesorului Octavian Ionescu, una dintre personalitățile importante ale științei juridice românești din secolul al XX-lea.

Octavian Ionescu s-a născut la 25 iunie 1901, în Vorniceni, județul Botoșani, și a murit în 1990, la Iași. După studiile urmate la Facultatea de Drept și la Facultatea de Litere și Filosofie din Iași, a obținut o bursă doctorală la Paris.

La Sorbona și-a susținut, în 1931, teza „La notion de droit subjectif dans le droit privé”, în fața unei comisii prezidate de profesorul Georges Ripert. Cercetarea a fost premiată de Facultatea de Drept din Paris, iar tânărul jurist român a primit titlul de laureat al instituției.

Manuscrise și fotografii păstrate în Arhiva Octavian Ionescu

Expoziția de la BCU Iași este construită în jurul documentelor provenite din Arhiva Octavian Ionescu. Publicul va putea descoperi manuscrise, fotografii, scrisori, publicații, pașapoarte, acte universitare și documente de călătorie care urmăresc traseul intelectual al profesorului între Iași, Paris, Freiburg, Berlin și Viena.

Printre piesele importante se află manuscrisul tezei de doctorat, exemplare tipărite ale lucrării, diploma de doctor în drept, medalia și documentele referitoare la premierea cercetării sale la Paris.

Materialele vorbesc și despre dimensiunea personală a juristului: copilăria petrecută la Vorniceni, studiile de la Liceul „Laurian” din Botoșani, participarea la Jamboreea Cercetașilor de la Londra, din 1920, și contactul său cu marile centre academice europene.

Îndepărtat de la Universitatea din Iași în anul 1950

Revenit în România, Octavian Ionescu a activat în cadrul Consiliului Legislativ și a devenit profesor de drept civil la Universitatea din Iași. Cariera sa universitară a fost întreruptă brutal în 1950, când a fost îndepărtat din învățământ în urma epurărilor politice operate de regimul comunist.

Marginalizarea profesională nu i-a oprit activitatea științifică. Profesorul a continuat să scrie, să publice și să participe la dezbateri internaționale dedicate dreptului civil, sociologiei juridice, filosofiei dreptului și libertăților fundamentale.

Memoriile redactate în acea perioadă păstrează atât povestea vieții sale, cât și mărturia transformărilor politice și sociale care au afectat universitatea și intelectualitatea românească după instaurarea comunismului.

Evenimentul este organizat de Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Arhivele Naționale Iași, Asociația „Vespasian V. Pella” și Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași.

Maura ANGHEL



