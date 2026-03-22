Kilometrul zero al Iașului, transformat în șantier – Încep lucrările la Piața Unirii

Municipalitatea anunță începerea lucrărilor de modernizare în Piața Unirii, proiectul vizând refacerea completă a pavimentului, a mobilierului urban și a elementelor decorative istorice.

Primarul Mihai Chirica a transmis, într-un anunț publicat pe Facebook, că intervențiile vor începe în zilele următoare. „De săptămâna viitoare începem lucrările de modernizare în Piața Unirii”, a declarat edilul. Potrivit acestuia, mozaicurile din beton vor fi înlocuite integral cu dale de granit, iar modelul din piatră cubică din jurul careurilor pieței va fi păstrat. Totodată, toate suprafețele asfaltate vor fi eliminate și înlocuite cu piatră cubică carosabilă, pentru a reda zonei un aspect unitar și apropiat de cel original.

Proiectul mai prevede refacerea ornamentelor istorice ale pieței și repunerea pe poziție a stâlpilor ornamentali originali, în timp ce stâlpii metalici industriali de pe marginile pieței vor fi eliminați. Mobilierul urban va fi schimbat complet, iar pergolele existente vor dispărea, urmând să fie înlocuite cu noi zone de relaxare și umbrire.

În același timp, gardurile din jurul spațiilor verzi vor fi desființate, iar cele trei fântâni din Piața Unirii vor fi modernizate după modelul celei din fața Teatrului Național, urmând să fie dotate cu jocuri de lumini și sunet.