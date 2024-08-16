Kituri de igienă orală pentru copiii din mediul rural din județul Iași

Peste 5.500 de kituri de igienă orală au fost distribuite de către Crucea Roșie copiilor din mediul rural în cadrul proiectului „Evaluarea și promovarea sănătății orale la copiii cu vârsta între 6 și 14 ani din județul Iași“ inițiat de Direcția de Sănătate Publică (DSP), asigurându-le acestora instrumentele necesare pentru a-și menține sănătatea orală și pentru a învăța practici corecte de igienă. „Inițiativa nu doar că a dus la îmbunătățirea directă a sănătății copiilor, dar a avut și roul de a promova importanța igienei orale în rândul comunităților rurale, contribuind astfel la creșterea conștientizării și educației sanitare în rândul locuitorilor”, au declarat reprezentanții DSP, care au ținut să mulțumească echipelor de voluntari ai Crucii Roșii pentru implicarea în cadrul acestui proiect. „Suntem profund recunoscători pentru suportul constant și implicarea activă a Crucii Roșii – Filiala Iași în această campanie. Datorită colaborării și muncii comune a echipelor noastre vom aduce o schimbare pozitivă în viețile acestor copii și să asigurăm un viitor mai sănătos pentru comunitățile din județul Iași”, au transmis reprezentanții Direcției de Sănătate Publică.

În cadrul campaniei de evaluare și promovare a sănătății orale la copiii cu vârsta între 6 și 14 ani din mediul rural din județul Iași, desfășurată în perioada 5-11 august, au fost distribuite în total 5.537 de kituri de igienă orală constând în periuță de dinți și pastă de dinți. Edi MACRI