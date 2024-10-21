La definitivat și la titularizare e mai greu... Nouă din zece cadre didactice au obținut calificative maxime la inspecțiile ISJ

„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
Inspectoratul Şcolar este mulţumit de profesorii verificaţi în timpul inspecţiilor la clasă care au avut loc în anul 2023-2024. Aproape 90 la sută au primit calificative maximă.

Un raport al Inspectoratului Şcolar arată că 287 de cadre didactice de la 19 discipline sau domenii de studiu au fost evaluate în anul şcolar 2023-2024 prin asistenţa la orele de curs.

Totodată s-au făcut verificări privind frecvenţa elevilor, aplicarea procedurii privind implementarea curriculumului la decizia şcolii, organizarea şi desfăşurarea programelor remediale derulate prin PNRAS, gestionarea rezultatelor testelor iniţiale cu subiect unic aplicate la debutul anului şcolar, pregătirea elevilor pentru examenele naţionale. „Din calificativele acordate cadrelor didactice, 84.54% sunt maxime, în timp ce 13.92% au avut calificativele de bine, iar calificativele de acceptabil au reprezentat 1.55% din total. În spectrul criteriilor de evaluare asociate activităţii didactice, cunoasterea conţinuturilor disciplinei înregistrează 87.39%. Se remarcă, de asemenea, procentaje ridicate pentru criteriile referitoare la atitudinea şi responsabilitatea elevilor faţă de rezolvarea sarcinilor de lucru, comunicarea cu profesorul şi colaborarea cu acesta în procesul de învăţare”, spune şefa Inspectoratului Şcolar, Luciana Antoci.

Cel mai redus procentaj al calificativelor de foarte bine a fost înregistrat în privinţa nivelului competenţelor specifice disciplinei demonstrate de elevi, 52.10%. „Recomandările formulate au plasat un accent deosebit pe diferenţierea instruirii, dezvoltarea competenţelor de lectură, adaptarea strategiilor de lucru cu elevii pentru asigurarea progresului şcolar, monitorizarea acestuia şi, nu în ultimul rând, pe necesitatea participării cadrelor didactice la activităţi de dezvoltare profesională”, a spus şefa ISJ. Laura RADU

 

