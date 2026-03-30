La Iași, 10 angajați susțin aproape 7 pensionari

* orașul rămâne într-o zonă mai echilibrată decât multe județe ale țării, dar raportul dintre salariați și pensionari arată clar presiunea care se adună în sistemul public * în termeni simpli, aproape 10 angajați muncesc pentru 7 pensionari * la nivel național, raportul urcă la 8 pensionari la 10 salariați, iar în unele județe depășește deja pragul de 1 la 1. În același timp, diferențele dintre pensii rămân mari, de la indemnizația socială minimă garantată până la pensiile medii din județele cu economii mai puternice

La Iași, fotografia de ansamblu arată mai bine decât în multe zone din țară, dar tot vorbește despre o presiune reală asupra bugetului public. Datele INS indică un număr mediu de 150.356 pensionari de asigurări sociale de stat în județ, în trimestrul II din 2025, iar efectivul salariaților era de 200.648 persoane. Tradus simplu, asta înseamnă că aproape 10 angajați susțin circa 7 pensionari, un raport care arată că Iașul stă mai bine decât media națională, însă nu este deloc ferit de tendința de îmbătrânire și de presiunea crescândă asupra sistemului de pensii.

La nivelul întregii Românii, situația este mai apăsată. INS a arătat că în 2025 au existat, în medie, 8 pensionari de asigurări sociale de stat la 10 salariați. Cea mai mare valoare a acestui raport a fost înregistrată în Teleorman, unde s-a ajuns la 14 pensionari la 10 salariați, în timp ce Vaslui a urcat la 13 la 10. La polul opus, Bucureștiul și județul Ilfov au coborât la numai 4 pensionari la 10 salariați, semn al unei baze economice mai puternice și al unui număr mai mare de contribuabili activi.

Pensii mai mici decât media națională

În ceea ce privește valoarea pensiilor, la Iași pensia medie lunară de asigurări sociale de stat s-a situat la 2.687 de lei în 2025, sub media națională de 2.814 lei pentru aceeași categorie. La baza sistemului rămâne însă indemnizația socială pentru pensionari, adică nivelul minim garantat, care este de 1.281 de lei. Cu alte cuvinte, pentru un pensionar din Iași, pragul de jos este dat de această indemnizație minimă, iar media județeană urcă la puțin peste 2.680 de lei. La nivel național, cea mai mică pensie rămâne tot indemnizația socială minimă de 1.281 de lei, valabilă pentru pensionarii care nu ating acest prag prin propriul cuantum. Dacă ne uităm însă la pensiile medii județene de asigurări sociale de stat, cele mai mici valori s-au înregistrat în Botoșani, cu 2.228 lei, Vrancea, cu 2.266 lei, Giurgiu, cu 2.279 lei, și Vaslui, cu 2.284 lei. La celălalt capăt al clasamentului, cea mai mare pensie medie județeană a fost în Municipiul București, cu 3.554 lei, urmat de Hunedoara, cu 3.505 lei, și Brașov, cu 3.325 lei. Diferența dintre minim și maxim a ajuns astfel la 1.326 de lei, semn că harta pensiilor reflectă, de fapt, vechile diferențe de salarizare și de structură economică dintre regiuni.

În ansamblu, cifrele arată două realități care merg în paralel. Pe de o parte, Iașul rămâne într-o poziție mai bună decât media națională când vine vorba despre raportul dintre salariați și pensionari. Pe de altă parte, sistemul depinde de un echilibru tot mai fragil între cei care contribuie și cei care primesc pensie.

Dan DIMA