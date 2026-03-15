La Iași apare prima „pădure fără frontiere”!

* Moment istoric pe Prut! România și Republica Moldova plantează împreună puieți într-o zonă unde granița geografică nu mai contează atunci când vine vorba despre protejarea naturii

Un moment simbolic a avut loc la Sculeni, sâmbătă, acolo unde a fost lansată oficial campania națională Luna Pădurii. Evenimentul a marcat o premieră: o acțiune comună de plantare desfășurată simultan pe ambele maluri ale Prut, realizată în parteneriat între Ministerul Mediului din România și Ministerul Mediului din Republica Moldova.

Într-un gest simbolic, dar și profund practic, miniștrii mediului din cele două state au dat startul oficial al campaniei, plantând puieți într-o zonă unde granița geografică nu mai contează atunci când vine vorba despre protejarea naturii.

Ministrul mediului din România, Diana Buzoianu, a anunțat că anul 2026 ar putea deveni unul de referință pentru programele de regenerare forestieră. Potrivit acesteia, în cadrul programului multianual derulat de Romsilva vor fi plantați nu mai puțin de 25 de milioane de puieți pe terenurile administrate de stat.

România are în prezent o rată de împădurire de aproximativ 37%, iar lucrările de regenerare și împădurire sunt considerate esențiale pentru menținerea echilibrului ecologic și pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice. „Plantăm prima pădure, practic, de pe o parte și de alta a Prutului. Este prima acțiune de acest fel, dar sunt convinsă că vor urma și altele. În acest an, în România vor fi plantați 25 de milioane de puieți, necesari pentru lucrările de regenerare a pădurilor statului. De asemenea, până în luna august trebuie finalizate lucrările de împădurire din PNRR, pentru care au fost deja semnate contracte ce vizează aproximativ 10.000 de hectare”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministrul a subliniat că 2026 este ultimul an în care se pot realiza plantări în cadrul proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, motiv pentru care ritmul lucrărilor va fi unul extrem de intens.

Republica Moldova accelerează programul „Generația Pădurii”

De cealaltă parte a Prutului, Republica Moldova se află într-un amplu proces de extindere a fondului forestier. În prezent, rata de împădurire a Republicii Moldova este de puțin peste 11%, mult sub nivelul României, ceea ce arată dimensiunea uriașă a efortului necesar pentru recuperarea decalajului.

Evenimentul de la Sculeni a transmis un mesaj clar: în fața provocărilor climatice și ecologice, cooperarea regională devine esențială.

Plantarea simbolică de puieți pe ambele maluri ale Prutului marchează începutul unei noi etape de colaborare între România și Republica Moldova în domeniul protecției mediului. Carmen DEACONU