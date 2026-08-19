La Iași, doar 7 din 100 de joburi cer studii superioare

* Iașul are peste 1.100 de locuri de muncă vacante, însă distribuția lor arată o piață în care diploma universitară deschide surprinzător de puține uși * din 1.133 de posturi declarate de angajatori, doar 83 sunt pentru candidați cu studii superioare

Ultimul buletin oficial disponibil al AJOFM Iași indică 1.133 de locuri de muncă vacante, declarate de 120 de angajatori. La prima vedere, cifra poate sugera o piață generoasă, cu suficiente oportunități pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Privită însă în detaliu, oferta arată cu totul altfel. Din cele 1.133 de posturi, numai 83 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Alte 1.050 de locuri de muncă sunt pentru persoane cu studii liceale, postliceale, profesionale, gimnaziale, primare sau fără studii. Cu alte cuvinte, din fiecare 100 de locuri de muncă vacante, numai șapte sunt, în mod explicit, pentru candidați cu facultate.

Pentru fiecare job cu studii superioare sunt peste 12 din celelalte categorii

Raportul devine și mai limpede pus în cifre simple: pentru fiecare loc de muncă destinat unei persoane cu studii superioare există peste 12 posturi pentru celelalte niveluri de pregătire.

Este una dintre cele mai relevante fotografii ale pieței locale a muncii, mai ales într-un oraș universitar de dimensiunea Iașului. Universitățile scot anual pe piață mii de absolvenți, însă locurile de muncă vizibile în evidențele agenției publice de ocupare sunt concentrate covârșitor în altă zonă: meserii tehnice, servicii, comerț, transport, construcții și muncă necalificată.

Ce caută angajatorii ieșeni

În zona posturilor pentru studii superioare apar ocupații precum inginer, contabil, specialist în achiziții, specialist în marketing sau alte poziții care presupun calificări universitare.

Dar grosul cererii vine din altă parte. Angajatorii caută agenți de securitate, lucrători comerciali, șoferi, electricieni, zidari, dulgheri, fierari-betoniști, lăcătuși mecanici, curieri, personal pentru curățenie, ajutori de bucătar, agenți de vânzări și muncitori necalificați.

Iașul universitar și Iașul care angajează nu se suprapun perfect

Cele 83 de posturi pentru studii superioare ridică o întrebare mai importantă decât simplul bilanț săptămânal al locurilor vacante: cât de bine se întâlnește oferta educațională a Iașului cu structura economiei locale?

Un oraș poate avea universități puternice, zeci de mii de studenți și un număr mare de absolvenți fără ca piața muncii să poată absorbi în același ritm forță de muncă înalt calificată.

În același timp, companiile din construcții, servicii, logistică sau comerț se confruntă frecvent cu problema opusă: există posturi, dar nu întotdeauna și suficienți candidați interesați sau calificați pentru ele. Aici apare unul dintre paradoxurile pieței muncii locale: unii candidați spun că nu găsesc jobul potrivit, în timp ce angajatorii spun că nu găsesc oamenii potriviți.

Dan DIMA