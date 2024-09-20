La Iași, doar două din zece locuințe sunt asigurate împotriva dezastrelor naturale!

* în județul Iași, 77.595 locuințe aveau, luna trecută, o asigurare PAID, iar cifra, surprinzător, este în creștere simțitoare * Comparativ cu anul 2014, de exemplu, numărul asigurărilor PAID a crescut, la Iași, cu 102,6% în mediul rural (de la 13.226 la 26.802) și cu doar 21,2% în mediul urban (de la 41.847 la 50.757) * de la apariția legii, din anul 2008, daunele plătite asiguraților ieșeni au fost de 413.596 lei

Pare incredibil, însă, deși există o lege care-i obligă pe români să-și asigure locuințele în caz de dezastre naturale (inundații, cutremure, alunecări de teren), nici măcar un sfert dintre aceștia nu au o poliță în vigoare!

La Iași, de exemplu, 77.595 locuințe aveau, luna trecută, o asigurare PAID, iar cifra, surprinzător, este în creștere simțitoare. Cu un an în urmă, în august 2023, numărul de locuințe protejate PAID era cu mai bine de 10.000 mai mic (67.458), fapt îmbucurător, mai cu seamă că tendința generală, la nivel național, este de scădere!

Din cele 77.595 locuințe asigurate în județ, 50.757 se situează în mediul urban și 26.803 la țară, acestea din urmă înregistrând o creștere cu aproape o treime față de anul precedent.

Comparativ cu anul 2014, de exemplu, numărul asigurărilor PAID a crescut, la Iași, cu 102,6% în mediul rural (de la 13.226 la 26.802) și cu doar 21,2% în mediul urban (de la 41.847 la 50.757).

De la aplicarea legii, din 2010, daunele plătite asiguraților ieșeni au fost de 413.596 lei.

În județul Galați, de exemplu, unde zilele trecute s-au înregistrat inundații catastrofale, numărul asiguraților era de 40.358 (grad de cuprindere de 20,7%), cu aproape 9.000 mai puțini față de anul 2018! Aceștia au încasat, din 2010 până luna trecută, daune în valoare totală de 1,82 milioane lei.

La nivel național, la 1 septembrie 2024 erau în vigoare 2.255.273 asigurări PAID.

PAID a început deja pățile pentru indundațiile din această lună!

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) a efectuat prima plată pentru pagubele provocate de actualele inundații la doar 48 de ore de la notificarea daunei. Beneficiarul a fost un asigurat din localitatea Costache Negri.

Societatea face, în continuare, demersuri pentru accelerarea procesului, astfel încât despăgubirile să ajungă la asiguraţi cât mai repede posibil, a anunţat PAID. „Poolul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale anunţă începerea procesului de despăgubire pentru proprietarii de locuinţe afectate de recentele inundaţii. Prima plată a fost efectuată la doar 48 de ore de la notificarea daunei, către un asigurat din localitatea Costache Negri, Galaţi . PAID face demersuri pentru accelerarea procesului, astfel încât despăgubirile să ajungă la asiguraţi cât mai repede posibil. Proprietarii de locuinţe care au asigurare sunt încurajaţi să raporteze daunele cât mai curând, fie direct la PAID, fie prin intermediul companiei de asigurări de la care au cumpărat PAID”, se arată într-un comunicat al asiguratorului.

Potrivit sursei citate, locuinţa poate fi asigurată atât online, pe site-ul oficial sau pe portalul guvernamental Ghişeul.ro, cât şi la orice birou de asigurări din ţară (companii de asigurări sau de brokeraj în asigurări).

Asigurarea anuală PAID costă între 50 și 130 lei

Asigurarea de locuință a devenit obligatorie în anul 2008 prin Legea nr. 260, iar fiecare proprietar trebuie să își achiziționeze o poliță de asigurare standard.

Prima pentru asigurarea locuințelor situate în imobile cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră ori cărămidă arsă este de 130 de lei, iar pentru asigurarea locuințelor cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/ sau chimic (întâlnite, de cele mai multe ori, în mediul rural), prima este de 50 de lei.

Pentru clădirile încadrate în clasa I de risc seismic, legea prevede că, din noiembrie 2023, poate fi încheiată o asigurare facultativă. În mod obișnuit, asigurarea facultativă se putea încheia până acum numai dacă exista deja o asigurare obligatorie, însă clădirile cu risc seismic mare nu puteau fi acoperite de polița PAID înainte de a fi consolidate.

Asigurarea obligatorie se va putea emite și pentru perioade mai lungi de un an, în condițiile stabilite între asigurător și asigurat, dar numai în multiplu de 12 luni. Din moment ce nu este trecut un termen maxim, rezultă că locuințele pot fi asigurate și pe cinci sau zece ani, de exemplu, cu plata anuală a primei de asigurare.

Pentru a stimula punerea în aplicare a sancțiunilor, amenzile contravenționale pentru neasigurarea locuințelor se vor duce integral la bugetul autorităților locale din localitatea de domiciliu a contravenientului.

Potrivit Legii 260/2008, persoanele fizice și juridice riscă să fie amendate cu sume cuprinse între 100 și 500 de lei pentru lipsa asigurării PAID.

Prin PAID, locuințele sunt asigurate împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.

Ce este PAID

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) este o societate de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formată prin asocierea societăților de asigurare pentru încheierea de asigurari obligatorii de locuință, în conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008.

PAID s-a constituit ca societate de asigurare în luna noiembrie 2009, prin asocierea a 13 societăți de asigurare ( Ardaf, ABC Asigurări, Astra Asigurări, Carpatica Asig, Certasig, City Insurance, Credit Europe Asigurări, Euroins România, Generali, Grawe România, Groupama România, Platinum Asigurări și Uniqa Asigurări), acționari PAID.

Conform prevederilor legii, PAID administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor, care acoperă trei riscuri de bază specifice României: cutremur - inundații - alunecări de teren.

Activitatea societății de asigurări PAID în România PAID a început în februarie 2010, iar prima zi de emitere a asigurărilor obligatorii pentru locuințe a fost în data de 15 iulie 2010.