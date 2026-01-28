La Iași, firmele de ridesharing le suflă în ceafă taxiurilor. 1.800 licențe vs piață fără plafon

* în municipiul Iași, taxiul rulează în 2026 cu o frână administrativă clară: limita maximă este de 1.800 autorizații * în același timp, ridesharing-ul (transport alternativ) nu are un plafon local similar: intră prin autorizări ARR * piața pare plină de mașini, dar se blochează în aceleași locuri și la aceleași ore, iar diferența o simți în timp de așteptare și în preț

În Iași, discuția taxi vs ridesharing nu mai e despre preferințe, ci despre două reguli diferite care apasă pe același oraș. Taxiul are un număr-limită stabilit local: 1.800. Asta înseamnă că, indiferent cât de mult crește cererea (ploaie, ger, weekend, evenimente, sesiune), piața de taxi nu se poate dilata peste plafon fără decizie administrativă.

La ridesharing, regula e alta: ARR publică un registru pentru transport alternativ, cu totaluri naționale vizibile pe portal (25.116 operatori / 68.585 vehicule, afișate în 2026). Practic, ridesharing-ul își poate crește prezența mai rapid decât taxiul, pentru că nu depinde de un plafon fix impus de municipiu.

Chiar dacă piața pare plină de mașini, există noduri care înghit cererea: Centru–Palas, Gară, Copou la orele de vârf și la evenimente, Tudor–Iulius, zonele de campus și spitale. În astfel de momente, nu contează că există mașini în oraș, ci câte pot ajunge repede în punctul fierbinte, prin trafic.

Cât privește tarifele, variază în funcție de companie, mașină sau condițiile oferite. Plaja este cuprinsă între 2,99 și 3,99 lei/km, plus pornire și staționare, cu diferențiere zi sau noapte. În ridesharing, prețul e calculat dinamic de aplicație (cerere–ofertă, trafic, moment), ceea ce face ca fix la orele fierbinți să simți cel mai des scumpiri și timpi mai mari de așteptare.

După cum se vede, taxiul din Iași e într-o cutie cu capac (1.800 licențe), iar ridesharing-ul e o piață care poate crește fără plafon local. De aceea, la orele de vârf nu câștigă neapărat cine are mai multe mașini, ci cine se mișcă mai repede prin nodurile blocate — iar nota de plată se vede în două locuri: timpul pierdut și tariful, mai ales în aplicații, când cererea explodează.

Dan DIMA