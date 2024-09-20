La Iași începe Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice



Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Primăria Iași, Direcția Județeană pentru Cultură Iași, Centrul Cultural German Iași, Filarmonica de Stat „Moldova” Iași, Asociația Crescendo Events Iași și Ateneul Național din Iași continuă seria proiectelor cultural - științifice și de divertisment prin organizarea celei de-a 14-a ediție a FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL AL MUZICII MECANICE (FIMM 14).

Conceput în scopul promovării colecției de instrumente de muzică mecanică, unică în țara noastră, dar și de perpetuare a tradiției europene a flașnetarilor, programul FIMM 14 se va desfășura în perioada 20 – 22 septembrie 2024, pe esplanada și în sălile Palatului Culturii din Iași.

Pe parcursul celor trei zile, programul festivalului va cuprinde expoziții interactive de muzică mecanică, workshop pentru specialiști, spectacole ale flașnetarilor, concerte, coregrafie, animație, prezentări de accesorii vestimentare etc.

„Ne vom bucura, și la această ediție, de o participare prestigioasă din țări, precum: Germania, Slovenia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Republica Moldova și România.

Coordonat de dr. ing. Monica Nănescu, FIMM 14 va reuni flașnetari, colecționari, cercetători, muzeografi și iubitori de muzică mecanică, facilitând interacțiunea dintre profesioniștii participanți la eveniment și publicul iubitor al fenomenului cultural propus", au spus organizatorii.

Prin conceperea și dezvoltarea acestui proiect, ajuns la ediția a XIV-a, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din Iași se numără printre puținii organizatori ai acestui gen de spectacol din Europa.

Maura ANGHEL