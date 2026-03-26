La Iași începe turul național Horeca Next Level. Industria discută despre consumatori, costuri și adaptare

Iașul este primul oraș din țară care găzduiește una dintre conferințele Horeca Next Level, o serie construită pentru a urmări particularitățile marilor piețe locale din industria ospitalității. Ediția programată pe 31 martie, la Hotel Traian, deschide turul național și fixează încă de la început temele mari care apasă sectorul în 2026: schimbarea obiceiurilor de consum, presiunea costurilor, nevoia de diferențiere și adaptarea afacerilor la o piață tot mai competitivă.

Conceptul din spatele seriei este clar: fiecare conferință locală completează temele abordate la București, dar le trece prin filtrul specificului regional. Organizatorii vorbesc despre un format concentrat, păstrat de la un oraș la altul, însă adaptat fiecărei piețe. În cazul Iașului, accentul cade pe o piață în creștere, pe educație, consum și investiții regionale, într-un moment în care ospitalitatea locală încearcă să țină pasul atât cu noile așteptări ale publicului, cât și cu provocările economice.

Conferința de la Iași este structurată în jurul a trei idei mari. Prima, „Consumatorul din 2026”, pornește de la întrebarea esențială pentru orice operator din horeca: de ce alege un client o anumită locație și cum ajunge la ea. În discuție intră revenirea la preparate simple, gătite corect, personalizarea experienței, schimbarea așteptărilor față de localuri, diferențele dintre piața locală și cea influențată de turism, dar și experiența în ansamblu ca factor decisiv, de la atmosferă și servicii până la contextul în care un loc reușește să devină memorabil.

A doua, dedicată experienței, vizibilității și distribuției, mută accentul spre felul în care localurile își comunică oferta și își construiesc poziționarea. Sunt anunțate teme precum mesajul clar despre ceea ce oferă un business, meniurile mai ușor de înțeles, ingredientele recognoscibile, deserturile, produsele de bakery și pairing-urile relevante, dar și adaptarea meniului la contextul local și la sezonalitate. În același registru intră și discuția despre canalele de vizibilitate care contează astăzi: online-ul, recomandările, platformele specializate, review-urile și reputația, care pot influența direct decizia clientului.

A treia aduce în prim-plan partea cea mai sensibilă pentru operatori: zona operațională. Aici, discuția merge spre sustenabilitatea afacerilor, costuri, eficiență, decizii pragmatice, resursa umană, organizarea echipelor, pricing-ul corect și construirea unor oferte adaptate pieței. Sunt, de fapt, subiectele care fac diferența între entuziasmul unei afaceri lansate bine și rezistența ei pe termen lung într-o piață în care marjele sunt tot mai atent urmărite.

Lista speakerilor anunțați la Iași reunește nume din administrație, patronate, instituții și mediul de afaceri. După ediția de la Iași, seria continuă la Constanța, pe 21 aprilie, la Ana Hotels Europa Hotel, cu accent pe turism, ospitalitate sezonieră și food & beverage, la Brașov, pe 19 mai, la Hotel Kronwell, pentru teme legate de turism urban și de leisure, la Cluj-Napoca, pe 9 iunie, la Hotel Napoca, unde accentul va cădea pe antreprenoriat, educație gastronomică și inovație, iar la Timișoara, pe 15 septembrie, agenda va include turismul, investițiile și dezvoltarea accelerată.

Pentru Iași, deschiderea acestui tur național este și un semn al greutății pe care orașul începe să o aibă într-o industrie aflată în plină reașezare. Ospitalitatea locală nu mai este doar despre meniuri și locații, ci despre experiență, eficiență, poziționare și capacitatea de a răspunde rapid unui consumator care a devenit mai atent, mai selectiv și mai greu de convins.

Dan DIMA