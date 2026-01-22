În Iași, până și moartea începe să arate ca o cheltuială de lux. Orașul are cinci cimitire publice administrate de Servicii Publice Iași: Eternitatea, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Sfântul Vasile, Sfânta Treime și Buna Vestire. În teorie, sistemul public are o logică simplă și predictibilă: tarife fixe, publice, pentru concesionare și servicii. În practică, însă, criza locurilor și „prestigiul locului” au creat un decalaj uriaș între prețul din listă și prețul cerut în anunțuri.

Pe lista oficială de tarife, concesionarea unui loc „pentru 7 ani” este 50 de lei, iar concesionarea unui loc este 650 de lei. Oficial, „intrarea” în sistem poate părea ieftină. Dar, în realitatea unei înmormântări, apar și costuri punctuale din aceeași grilă: depunerea la casa mortuară, răcirea, înhumarea, săparea gropii, operațiuni la cavou, acte și adeverințe. Toate se adună, în timp ce locurile considerate „bune” devin tot mai greu de obținut.

Ruptura apare atunci când cererea o depășește pe termen lung oferta, iar accesul la un loc bine poziționat nu mai funcționează ca o achiziție obișnuită. În acel gol dintre nevoia reală a oamenilor și disponibilitatea efectivă a locurilor, a crescut piața liberă: anunțuri în care se „cedează” locuri, parcele sau lucrări funerare, cu prețuri stabilite de poziție („la alee”, „rând 1”), de cimitir și de ce există deja construit (criptă pe două nivele, cavou, monument din marmură sau granit).

O simplă privire în anunțurile publice arată amplitudinea. Un loc în Cimitirul Eternitatea, descris ca având criptă pe două nivele și monument din marmură, „la alee, rând 1”, este scos la vânzare cu 20.000 de lei. În același timp, un anunț pentru un loc în Sfânta Treime (cu parcelă, rând și loc menționate) este listat la 6.107 lei. Există și oferte mult mai scumpe pentru Sfântul Vasile: două locuri alăturate, „lângă alee”, cu criptă (fără monument), la 4.900 de euro pe loc, negociabil. În aceeași zonă apar și anunțuri în care se cer 5.500 de euro pentru un „loc de veci din granit construit recent”.

O altă ofertă vizează explicit Cimitirul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cu parcelă, rând și loc precizate, la 1.950 de euro, cu mențiunea că taxele sunt achitate la zi. În alte anunțuri pentru Eternitatea se cer 3.500 de euro pentru un loc, iar pentru două locuri alăturate în zona „Eroilor”, la alee principală, 6.500 de euro, cu mențiunea că se pot vinde și separat. Alte listări pentru Eternitatea arată prețuri de 4.000 de euro (negociabil), ceea ce confirmă că piața se aliniază deja în jurul ordinului de mărime „mii de euro” pentru cimitirul perceput drept cel mai central și mai căutat.

Aceste sume sunt prețuri cerute în anunțuri, nu tarifele oficiale. Ele descriu piața secundară, unde valoarea e dată de raritate, poziție și de investiția deja făcută, nu de grila publică. Practic, „locul” nu mai este doar o concesiune, ci devine un bun tranzacționat împreună cu o amenajare, un cavou sau o criptă, iar diferențele de statut se mută din oraș în cimitir: cine „prinde” mai aproape de alee și în zona cu prestigiu plătește mai mult.

Pe fondul acestei presiuni, Primăria a anunțat demararea procesului de amenajare a unui nou cimitir în zona C.A. Rosetti. Mesajul e limpede: orașul a ajuns într-un punct în care nu mai e vorba doar despre administrare, ci despre infrastructură urbană. Când locurile se împuținează, apar ierarhii, „prestigii” și o piață liberă care transformă memoria în marfă. Iar în Iași, anunțurile arată deja că, pentru unii, a muri „într-un loc bun” începe să arate ca un lux.

Teona SOARE