La IRO, prevenţia începe să cântărească în ochii pacienţilor

Dreptul la speranţă: bolnavii de cancer fără venituri rămân asiguraţi. Ei nu vor privilegii. Cer doar să nu fie uitaţi. La IRO Iaşi, mai mult de 12.000 de persoane au primit îngrijire în primele luni ale anului

Pentru mii de români bolnavi de cancer, care nu au un venit stabil şi trăiesc adesea la limita supravieţuirii, speranţa continuă să vină din partea sistemului medical public.

Începând cu 1 august 2025, Legea nr. 141/2025 păstrează o măsură esenţială: pacienţii cu afecţiuni oncologice care nu realizează venituri vor rămâne asiguraţi medical fără plata contribuţiei. Pentru aceşti oameni, în luptă cu o boală cruntă, decizia nu este doar una legislativă, ci un gest de sprijin care face diferenţa între viaţă şi abandon.

Această prevedere vine într-un context în care nevoia de îngrijire oncologică este tot mai mare.

La Institutul Regional de Oncologie din Iaşi, doar în primele şase luni ale acestui an, 12.114 persoane au trecut pragul Centrului de Screening şi Diagnostic în Boli Oncologice. Aceste persoane au beneficiat de consultaţii şi investigaţii care pot face diferenţa între o boală descoperită prea târziu şi un diagnostic tratabil. Cele mai căutate specialităţi au fost ginecologia, gastroenterologia şi endocrinologia.

Din cei 12.114 pacienţi care au beneficiat de servicii medicale în regim de spitalizare de zi, peste 10.300 au făcut investigaţii imagistice, peste 8.900 fiind mamografii şi ecografii mamare. Acesta e un semnal clar că prevenţia începe să cântărească în ochii pacienţilor. „Această adresabilitate crescută aduce cu sine şi o provocare: timpii de aşteptare pentru programări sunt în creştere, iar locurile disponibile în sistemul de programare se ocupă rapid. Informaţiile despre programările la Centrul de Screening de la IRO Iaşi pot fi consultate direct la sediul institutului sau telefonic. Datele de contact şi programul cabinetelor pot fi găsite pe siteul IRO”, spune Mirela Grosu, managerul IRO Iaşi.

Cu toate acestea, accesul rămâne deschis pentru toţi: atât persoanele asigurate, cât şi cele neasigurate pot beneficia de consultaţii, prevenţie şi diagnostic oncologic, doar în baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist.

Statul român, prin noul pachet de măsuri fiscal-bugetare, încearcă să echilibreze nevoia de eficienţă cu obligaţia morală de a nu abandona pe cei care nu mai pot munci. Pentru bolnavii de cancer fără venituri, continuarea statutului de asigurat înseamnă acces la tratamente, analize şi intervenţii care, altfel, le-ar fi inaccesibile. Laura RADU