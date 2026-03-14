La Muzeul „Regina Maria”, vechiul Iași a fost tradus pe limba copiilor

* întrebări haioase, observații surprinzătoare și o curiozitate care a făcut istoria să pară din nou vie

Istoria nu se predă întotdeauna din manual. Uneori, ea se descoperă mai bine într-o sală de muzeu, printre obiecte care par tăcute doar până când un copil pune întrebarea potrivită. Așa a fost atelierul de astăzi de la Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași, unde cei mici au privit vechiul oraș nu ca pe o lecție, ci ca pe o lume care încă poate fi înțeleasă, cercetată și, mai ales, tradusă în limbajul lor.

Curiozitatea a fost, de departe, personajul principal al întâlnirii. Fiecare obiect a născut o întrebare, fiecare explicație a deschis alta, iar istoria, în loc să rămână solemnă și îndepărtată, a devenit apropiată, amuzantă și plină de sens.

Tudor a simțit nevoia unei precizări esențiale, atunci când discuția a ajuns la uneltele de altădată și la celebrii clești pomeniți în contextul vremurilor vechi.

„Dar clar nu erau la dentist, nu?”, a ținut el să lămurească, ferm, smulgând zâmbete și demonstrând că logica celor mici merge direct la țintă.

Luca a coborât imediat istoria în prezent și a vrut repere cât se poate de concrete. Pentru el, trecutul trebuia așezat pe harta de azi.

„Și străzile de acum unde erau? Valea Adâncă de ce nu era pe hartă?”, a întrebat el, încercând să lege orașul de odinioară de geografia pe care o cunoaște.

Ecaterina și Răzvan au tras, fără ezitare, o concluzie despre propriul lor viitor:

„Noi o să fim cei mai buni la istorie”, au decis ei, cu acea siguranță splendidă pe care doar copiii o pot avea.

Printre surprizele zilei s-a numărat și întâlnirea cu samovarul. Iustin a aflat pe propria curiozitate că obiectele vechi nu sunt întotdeauna doar decorative. După ce, pe furiș, și-a lipit urechea de samovar, ca să verifice dacă chiar frige, a înțeles imediat că explicațiile ghidului nu erau deloc teoretice. Faptul că era alimentat cu cărbuni i s-a părut o descoperire în sine.

Anastasia a rămas multă vreme în preajma rochiilor de epocă, urmărindu-le cu un amestec de uimire și admirație. Tot ea a recunoscut, cu încântare, și un „strămoș” al radioului, semn că obiectele vechi își găsesc mereu un corespondent în lumea de azi, atunci când sunt privite cu atenție.

Ștefania a fost fascinată de atelierul de blănărit și pielărie, la fel ca Iustin și alți copii, care au încercat să înțeleagă cum arătau hainele de altădată și de ce erau ele atât de importante într-o epocă în care confortul se măsura altfel.

„Adică hainele alea se purtau?”, a fost una dintre întrebările care au dat măsura sinceră a întâlnirii dintre copil și trecut.

Dar poate cele mai frumoase întrebări au fost cele despre viața nevăzută a muzeului. Dincolo de exponate, copiii au vrut să știe ce se întâmplă cu un ghid după ce trec atâtea grupuri prin fața lui, ce noutăți mai aduce și cum reușește să nu lase rutina să se aștearnă peste aceeași poveste spusă de multe ori. Răspunsul a venit firesc, cu acea simplitate care spune totul.

„Fiecare om are curiozitățile lui”, le-a spus Ana, ghidul lor de astăzi.

Și poate tocmai aici stă frumusețea unui asemenea loc. Muzeul Municipal „Regina Maria” nu este doar o colecție de obiecte vechi, ci una dintre bijuteriile discrete ale Iașului, un spațiu în care orașul își spune povestea pe înțelesul fiecărei generații. Aici poți afla cum s-a trăit timp de mai bine de 600 de ani, după cum au socotit, foarte serios, Ecaterina și Tudor. Iar când istoria este întâmpinată cu uimire, umor și întrebări adevărate, ea nu mai pare niciodată prăfuită. Pare vie. Exact ca astăzi. Maura ANGHEL