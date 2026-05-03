La Spitalul de Neurochirurgie, lupta împotriva AVC intră într-o nouă etapă

Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi a reuşit să atragă o finanţare majoră din fonduri europene destinată combaterii uneia dintre cele mai răspândite afecţiuni ale momentului: accidentul vascular cerebral (AVC). Spitalul tratează pacienţi din întreaga regiune a Moldovei, iar investiţia ar putea consolida rolul unităţii ca centru regional de referinţă în tratarea patologiilor vasculare.

Contractul în valoare de 5 milioane de euro a fost semnat de managerul unităţii medicale, prof.univ.dr Lucian Eva, în cadrul Programului Naţional de Prevenire şi Combatere a Riscului Vascular. Fondurile vor fi folosite pentru achiziţia de echipamente medicale performante, menite să îmbunătăţească atât diagnosticul, cât şi tratamentul pacienţilor cu afecţiuni vasculare.

Datele spitalului arată amploarea fenomenului: aproape jumătate dintre pacienţi ajung aici după un accident vascular cerebral. În plus, medicii observă o creştere constantă a numărului de cazuri şi o scădere a vârstei pacienţilor. „AVC este o boală a societăţii moderne, strâns legată de stilul de viaţă - alimentaţie, stres, nivel de activitate. În acelaşi timp, accesul mai facil la investigaţii face ca tot mai multe cazuri să fie diagnosticate”, spune dr. Lucian Eva.

Spitalul dispune deja de o infrastructură medicală avansată, cu trei aparate RMN de 1,5 Tesla, trei CT-uri funcţionale, dar şi un CT şi un RMN mobile. Noile investiţii vin să completeze această platformă, considerată deja peste media multor spitale din ţară. „Impactul direct va fi resimţit de pacienţi pentru că vor primi diagnostic mai rapid, tratamente mai eficiente şi, mai ales, o recuperare semnificativ mai scurtă. Pacientul este externat mai repede şi reintegrat mai rapid în viaţa normală, şi, totodată, îşi poate relua activitatea”, a spus dr Lucian Eva. Laura RADU