La un pas de moarte, din cauza gerului

Un bărbat din Grozeşti se zbate între viaţă şi moarte la UPU de la Spitalul „Sf Spiridon” Iaşi. El a suferit un stop cardio-respirator în timp ce încerca să repare o centrală. Echipajul medical sosit la faţa locului a constatat că avea hipotermie medie.

Bărbatul, în vârstă de 52 de ani, a fost adus la UPU cu o temperatură corporală de 30 de grade Celsius. Până să ajungă la spital, timp de o oră, echipajul de pe Ambulanţă a fost nevoit să îi facă resuscitare, pentru că suferise un stop cardio-respirator din cauza hipotermiei. „Pacientul a ajuns la UPU în comă. A primit tratament şi i s-au făcut investigaţii”, a declarat dr Diana Cimpoeşu, şefa UPU-SMURD Iaşi. Laura RADU

 

