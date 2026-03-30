La marginea Iașului, unde ani la rând natura și nepăsarea au conviețuit într-un echilibru fragil, se pregătește o transformare spectaculoasă care promite să schimbe radical fața unei zone ignorate: remodelarea Lacului CUG II intră oficial în linie dreaptă. Cu autorizația de construire deja emisă, proiectul devine realitate, iar cifrele vorbesc despre o intervenție de proporții – 7,4 milioane de lei pentru un spațiu care ar putea deveni unul dintre cele mai spectaculoase puncte de agrement ale orașului.

Documentația este completă, avizele sunt bifate, iar ceea ce urmează este momentul adevărului: lansarea licitației.

Pe o suprafață generoasă de 6,5 hectare, cu un luciu de apă de 2,6 hectare, proiectul propune o intervenție atent calculată, dar cu impact major. Nu este vorba despre betonarea agresivă a naturii, ci despre o abordare care mizează pe spectaculosul discret: pasarele suspendate din lemn, trasee care plutesc deasupra solului și care promit o experiență aproape cinematică pentru cei care vor păși aici.

Termenul estimat de execuție – 14 luni – pare optimist într-un context în care întârzierile au devenit regula, nu excepția. Iar faptul că despre amenajarea Lacului CUG II se discută de ani de zile, inclusiv în contextul unor presiuni din partea mediului privat, adaugă și mai mult dramatism acestei povești.

Decizia municipalității de a păstra proiectul în zona publică, refuzând concesionarea către investitori privați, ridică miza: dacă reușește, Primăria va livra unul dintre cele mai ambițioase spații verzi din oraș.

Imaginea este una greu de ignorat: alei elevate care șerpuiesc printre vegetație, puncte de observație care dezvăluie perspective neașteptate asupra apei și biodiversității, pavilioane ușoare și turnuri de belvedere care transformă simpla plimbare într-o experiență. Totul gândit pentru a păstra echilibrul natural, dar și pentru a crea un spațiu urban de loisir comparabil cu marile proiecte occidentale.

Accesul exclusiv pietonal, limitarea suprafețelor minerale și utilizarea materialelor sustenabile nu sunt doar detalii tehnice, ci elemente care trădează o ambiție clară: aceea de a transforma zona într-un refugiu urban, într-un loc în care orașul respiră altfel. Carmen DEACONU