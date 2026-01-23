Lansarea de carte la Muzeul Unirii. „Documente privind istoria Românilor. Colecția Eudoxiu Hurmuzaki, Seria a 3-a, vol. IX, Unirea Principatelor Române (1854–1859) oglindită în arhivele rusești”
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Facultatea de Istorie, organizează sâmbătă, 24 ianuarie 2026, ora 12.00, la Muzeul Unirii, evenimentul de lansare a volumului „Documente privind istoria Românilor. Colecția Eudoxiu Hurmuzaki, Seria a 3-a, vol. IX, Unirea Principatelor Române (1854–1859) oglindită în arhivele rusești”, avându-i ca editori pe Ion Varta și Tatiana Varta.
Apărută la Editura Istros, Brăila, 2025, cartea aduce în atenția specialiștilor și a publicului larg documente inedite din arhivele rusești, esențiale pentru înțelegerea contextului internațional și a procesului istoric care a condus la Unirea Principatelor Române, reprezentând o contribuție majoră la cercetarea istoriei moderne a României.
„Acest volum readuce în prim-plan semnificația Unirii Principatelor Române, valorificând documente fundamentale care completează înțelegerea acestui moment decisiv al istoriei noastre”, declară Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.
Evenimentul va fi moderat de Excelența Sa, Domnul Ambasador Dumitru Preda, membru corespondent al Academiei Române.
Vor lua cuvântul: Excelența Sa, Domnul Ambasador Ion Coșer, Consul General al Republicii Moldova la Iași, prof. univ. dr. Mihai Cojocariu, Facultatea de Istorie - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și conf. univ. dr. Gabriel Leanca, Facultatea de Istorie - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Lansarea are loc într-un cadru simbolic, la Muzeul Unirii – Sala Dublei Alegeri, în ziua de 24 ianuarie, dată cu profundă semnificație pentru istoria românilor, marcând Unirea Principatelor Române din 1859.
Accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile.
