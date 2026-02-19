Licitație explozivă în Bucovina: pârtia și bazinele de la Humor ies din mâna statului!

O decizie care cade ca un trăsnet peste una dintre cele mai iubite destinații turistice din nordul României aprinde spiritele și deschide o dezbatere uriașă: administrația locală pregătește concesionarea pentru 20 de ani a domeniului schiabil și a complexului de agrement din Gura Humorului, iar miza nu este doar economică, ci una care poate rescrie complet identitatea turistică a orașului.

Pârtia construită din bani publici și bazinele care au devenit puncte centrale de atracție pentru mii de turiști anual ar urma să fie operate de un administrator privat, după o licitație programată luna viitoare.

Contract gigant: peste 117 milioane de lei pentru controlul agrementului din stațiune

Licitația lansată de Primăria Gura Humorului vizează delegarea gestiunii serviciului de administrare pentru două dintre cele mai importante obiective turistice locale: Domeniul schiabil Șoimul și Complexul de agrement Ariniș.

Valoarea estimată a concesiunii depășește 117,9 milioane de lei, iar documentația arată clar intenția autorităților de a transfera aproape integral responsabilitatea operării către mediul privat. Operatorii interesați trebuie să depună ofertele până la 16 martie, iar obligația menținerii acestora timp de patru luni indică dorința unei finalizări rapide.

Viitorul concesionar va primi drept exclusiv de exploatare asupra întregului ecosistem turistic: pârtii și instalații de transport pe cablu, activități sportive și de agrement, bazinele de înot și zonele recreative, infrastructura urbană aferentă.

Cu alte cuvinte, operatorul privat va decide ritmul dezvoltării, modul de funcționare și, indirect, experiența turiștilor care ajung în stațiune.

Pentru prima dată de la inaugurare, autoritatea locală face un pas înapoi din administrarea directă, alegând modelul concesiunii pe termen lung.

Promisiuni spectaculoase: investiții, extinderi și un mini aqua-park

Pentru a justifica durata de 20 de ani, documentația impune obligații serioase de investiții. Câștigătorul licitației va trebui să transforme radical zona: instalarea unei noi linii de transport pe cablu, realizarea unui teleschi de aproximativ 300 metri, extinderea sistemului de înzăpezire artificială, zone dedicate tubingului și săniilor, dezvoltarea școlilor de schi, vestiare modernizate, apariția unui mini aqua-park.

Doar în primii doi ani, investițiile minime trebuie să atingă cel puțin 3 milioane de euro — un prag care arată că autoritățile mizează pe o dezvoltare rapidă și vizibilă.

În timp ce administrația vorbește despre profesionalizare și creșterea atractivității turistice, în oraș apar deja întrebări incomode. Localnicii se tem de creșteri de tarife, acces mai limitat pentru comunitate și transformarea unei investiții publice într-un business orientat exclusiv spre profit.

În următoarele săptămâni, toate privirile vor fi ațintite asupra ofertanților și asupra condițiilor finale ale contractului. Pentru că, odată semnat, acordul va fixa direcția dezvoltării pentru două decenii. Ecaterina VICOL