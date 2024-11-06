Like și limonadă. Cronica bunicuțelor cu Smartphone

* „Bunicuțe la butoane: Amintiri, rețete și glume pe internet”, așa ar putea începe povestea multor vârstnici pentru care social media nu mai are multe secrete. În timpuri în care tinerii par a se naște cu telefoane în mână, cine ar fi crezut că și seniorii Iașului vor cuceri rețelele sociale? Însă, iată-ne aici, admirând nu doar pozele cu pisici sau fotografiile de la biserică, ci și rețete sofisticate, amintiri din copilărie și poezii încărcate de dor. „Bunicuțele moderne” ale Iașului sunt mai active decât un tânăr student în sesiune. Ele știu să folosească hashtag-uri, își răsfață prietenii cu prăjituri virtuale și aduc un strop de nostalgie în fiecare postare.

Seniorii s-au transformat în influenceri locali

Facebook-ul este locul preferat al bunicuțelor și bunicilor ieșeni. De la fotografii cu feluri de mâncare care ar putea concura cu cele din restaurantele de top, până la rețete transmise din generație în generație, seniorii din Iași s-au transformat în influenceri locali, fără să-și propună asta. Rețeta secretă de sarmale a doamnei Anica sau „puiul cu gutui” al lui nea Gheorghe strâng zeci de comentarii și like-uri de la nepoți și vecini. Se fac schimburi de tips & tricks ca la carte: „Pune un vârf de sare grunjoasă la prăjituri, îți spun eu, prăjitura iese ca la mama acasă”.

Doamna Viorica Marin, cunoscută în online drept „Bunicuța cu poze sepia”, împărtășește fotografii vechi din orașul Iași, reamintindu-le celor tineri cum arătau strada Lăpușneanu, Parcul Copou sau Piața Unirii acum câteva decenii. „Iașul nostru e la fel de frumos, doar că trebuie privit cu inima”, scrie ea într-o postare. Tinerii răspund cu admirație și mulțumiri, iar doamna Viorica adună sute de reacții și chiar a devenit o adevărată arhivă vie a Iașului.

TikTok - scene din viața bunicilor digitalizați

TikTok-ul, deși dominat de dansuri virale și challenge-uri trăznite, are și el un loc special rezervat seniorilor. Bunicul Ilie, cel mai cunoscut pentru videoclipurile sale cu „ritualul de dimineață” în care își bea cafeaua în grădină, adună zâmbete și aprecieri de la tineri din toate colțurile țării. Într-o postare virală, bunicul Ilie a împărtășit sfaturi despre „cum să trăiești fericit la 80 de ani”, amintindu-le tuturor că secretul e să „iubești pe cine ai lângă tine și să râzi în fiecare zi”. Cu pălăria sa de paie, cu mustața stufoasă și un zâmbet șugubăț, bunicul Ilie face senzație, având deja un mic fan-club.

Mai mult decât atât, bunicuțele se distrează imitând scene din filmele vechi românești. Cu o doză serioasă de autoironie, doamna Maria și prietenele ei au recreat scena faimoasă din „Veronica”, având o audiență extaziată care le-a felicitat pentru „talentul actoricesc” și curajul de a aduce bucurie într-un mod atât de autentic.

WhatsApp-ul este pentru bunicuțe locul în care își trimit rețete una alteia, uneori direct cu fotografii din bucătărie. Grupul de prietene ale doamnei Florica, cunoscut drept „Gospodinele Online,” este activ la orice oră din zi. Doamnele trimit poze cu cozonaci aburinzi, murături colorate în borcane și sfaturi despre cum să păstrezi dulcețurile până la iarnă. Glumele nu lipsesc nici ele, iar doamna Florica, după cum spun prietenele ei, este cunoscută pentru „zicerea zilei” – un mic proverb sau o glumă despre viața cotidiană care aduce zâmbete și bună dispoziție în fiecare dimineață.

Povestea unui fenomen digital în expansiune

Adaptarea seniorilor la lumea digitală în Iași este un fenomen amuzant și inspirațional. Departe de a rămâne închistați în amintiri, ei folosesc tehnologia pentru a le împărtăși și pentru a crea altele noi. Dacă acum câțiva ani, copiii și nepoții erau cei care le arătau cum se folosește telefonul, acum situația s-a inversat. Mulți dintre seniorii ieșeni se pot lăuda cu mai multe like-uri decât nepoții lor!

Ceea ce face ca acest fenomen să fie deosebit este umorul și deschiderea cu care acești seniori moderni privesc lumea. Chiar și atunci când o rețetă de zacuscă este urcată greșit, când un filtru pune o pălărie de cowboy pe capul unui bunic serios sau când cineva greșește emoji-urile, acești bunici ai rețelelor sociale își iau stângăciile în glumă și își continuă activitatea. Trecutul și prezentul se împletesc, iar în umorul și căldura lor, acești seniori digitali reușesc să demonstreze că adaptabilitatea și voia bună nu au vârstă.

Cu selfie-uri din grădina cu flori, cu filmulețe despre „cum să-ți ții familia unită” și cu versuri scrise din inimă, bunicuțele și bunicii din Iași oferă o lecție de viață tuturor: că nu e niciodată prea târziu să te reinventezi, să râzi și să împarți momente speciale – fie ele și online – cu cei dragi.

Maura ANGHEL