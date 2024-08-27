Liniștea dincolo de vacanțe. Viața orașelor turistice ale Moldovei în afara sezonului turistic

În plină vară, orașele turistice din Moldova sunt ca niște stupuri aglomerate: pline de viață, de sunete și culori, străzile sunt animate de turiști care explorează, fac fotografii și savurează preparatele locale. Însă, odată ce toamna își face simțită prezența, iar briza răcoroasă începe să sufle prin piețele care odinioară forfoteau de viață, aceste locuri intră într-o cu totul altă dimensiune. Luminile se sting, agitația se estompează, iar orașele rămân în mâinile localnicilor, cei care trăiesc în aceste locuri mult după ce valul turistic s-a retras.

Reportajul complet poate fi cititi în ediția de mâine a ziarului Evenimentul.