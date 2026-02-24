Lista ANL aprinde spiritele: 999 dosare pentru un apartament disponibil în Iași!

Ședință importantă de Consiliu Local, vineri, 27 februarie, în care miza nu este un proiect grandios sau o investiție spectaculoasă, ci una dintre cele mai sensibile probleme ale orașului: locuințele pentru tineri.

Pe 16 februarie 2026, Comisia socială constituită în baza Legii 152/1998 a finalizat una dintre cele mai tensionate proceduri administrative din ultimii ani: stabilirea listei de prioritate pentru locuințele ANL destinate închirierii. Documentul urmează să ajungă pe masa Consiliului Local Iași, unde votul va decide cine urcă și cine rămâne pe lista așteptării.

999 de speranțe analizate la sânge

Cifrele spun totul. Nu mai puțin de 999 de dosare depuse până la 31 decembrie 2025 au fost evaluate, fiecare solicitant fiind analizat după criterii stricte aprobate prin hotărâre de Consiliu Local.

Venituri, situație familială, condiții de locuire, vechimea cererii — fiecare punct a cântărit decisiv într-un clasament care, pentru mulți tineri ieșeni, poate însemna diferența dintre stabilitate și incertitudine.

Nu toți au trecut însă testul. Solicitanții care nu au reușit să demonstreze în 2025 că îndeplinesc condițiile legale au fost eliminați din procedură, decizie care deja provoacă nemulțumiri și discuții aprinse în mediul public. Șocul real vine însă din altă parte…

În timp ce lista conține sute de persoane eligibile, fondul locativ disponibil este aproape inexistent. Practic, comisia a putut propune imediat spre repartizare doar o singură locuință vacantă!

Această realitate scoate la iveală presiunea uriașă asupra locuințelor ANL din Iași, unde cererea depășește de ani buni oferta disponibilă. Pentru primul clasat pe listă, vestea poate însemna începutul unei vieți noi. Pentru ceilalți, însă, așteptarea continuă.

Lista de prioritate nu devine oficială până la votul consilierilor locali, care va avea loc vineri. Conform legislației, Consiliul Local are ultimul cuvânt în validarea ierarhiei și în atribuirea locuinței disponibile.

Administrația susține că procedura a fost realizată strict conform legii, iar evaluarea s-a făcut transparent, pe baza criteriilor stabilite anterior. Totuși, experiențele din anii trecuți arată că astfel de liste devin adesea puncte fierbinți ale dezbaterilor politice.

Municipiul Iași administrează 138 de apartamente ANL

Acestea sunt răspândite în mai multe zone ale orașului — Alexandru cel Bun, Dacia, Nicolina, Rediu sau Chimiei — cartiere unde pentru mulți tineri aceste locuințe au reprezentat singura șansă reală la independență. Însă noua actualizare anuală a chiriilor, impusă prin legislația națională și corelată cu rata inflației, ridică deja semne de întrebare: cât de accesibile vor mai rămâne aceste spații în anii următori? Deocamdată, consilierii locali vor avea de hotărât, vineri, actualizarea cuantumului chiriei acestor locuințe cu rata inflației – valoare 1,0869, comunicată de Institutul Național de Statistică.

La Iași, locuințele ANL au rămas pentru mulți singura variantă accesibilă într-o piață imobiliară dominată de prețuri în continuă urcare. Faptul că aproape 1.000 de persoane concurează pentru un număr infim de apartamente arată dimensiunea unei crize sociale care se adâncește an de an.

Din păcate, lupta pentru locuințele ANL din Iași nu mai este doar o problemă birocratică — a devenit una dintre cele mai tensionate bătălii sociale ale orașului. Iar ecourile deciziei vor fi resimțite mult timp de acum înainte. Daniel BACIU