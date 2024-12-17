Livratorii rapizi, un pericol în mișcare pe străzile din Iași

De la primele ore ale dimineții și până târziu în noapte, centrele comerciale, bulevardele largi și străduțele pietonale din Iași sunt animate de zeci de trotinete electrice conduse de livratori grăbiți. Majoritatea poartă rucsacurile voluminoase, adesea instabile, în care sunt depozitate comenzile. În goana lor pentru „a ajunge în timp record”, mulți curieri uită de reguli elementare ale circulației și de siguranța pietonilor. Pe pietonala Ștefan cel Mare, un loc destinat plimbărilor tihnite, ai toate șansele să fii depășit la milimetru de un trotinetist cu o comandă fierbinte de pizza sau burgeri. „Am venit să mă plimb cu nepotul, dar am simțit că trebuie să stau mereu cu ochii în patru. Din senin, apare câte un băiat pe trotinetă, vine foarte repede, nici nu apuci să-l vezi. Parcă suntem într-un joc video, și noi suntem obstacolele!”, spune Maria Popa, o pensionară de 68 de ani.

Reguli ignorate, accidente tot mai dese

Iașul a înregistrat anul acesta o creștere alarmantă a incidentelor ce implică trotinete electrice. În statistici nu figurează doar pietonii accidentați, ci și șoferii care se trezesc cu livratori apărând brusc în fața mașinii. „Ne confruntăm cu o problemă reală. Curierii pe trotinete ignoră frecvent semafoarele, circulă pe sens interzis, iar unii chiar pe carosabil, în zone unde nu au voie. Este greu să îi sancționăm mereu, pentru că sunt foarte mobili și dispar imediat”, recunosc și agenții de circulație. Mulți dintre ei nu poartă echipament de protecție. Graba și neatenția lor reprezintă pericole nu doar pentru pietoni, ci și pentru ei înșiși.

Explicația acestei frenezii este simplă: timpul înseamnă bani. Majoritatea companiilor oferă bonusuri consistente pentru comenzile livrate rapid, iar curierii resimt presiunea permanentă de a respecta „timpul promis” de aplicație.

„Nu avem timp să ne gândim la reguli. Dacă nu te miști repede, pierzi banii. Oamenii dau review-uri proaste, firmele te penalizează, iar comenzile sunt tot mai multe. Pe trotinetă ajungi mai ușor, dar trebuie să riști ca să te încadrezi în timp”, spune Mihai, un angajat la o firmă de livrări.

Autoritățile locale din Iași caută soluții, însă reglementările rămân vagi. În prezent, trotinetele electrice nu sunt monitorizate riguros, iar responsabilitatea cade pe umerii utilizatorilor.

Soluții posibile

Orașe europene precum Paris sau Barcelona au introdus deja benzi speciale pentru trotinete electrice, precum și licențierea curierilor. La Iași, o astfel de infrastructură lipsește, iar traficul sufocat face ca trotinetele să devină soluția ideală... și un pericol constant. În final, problema nu se rezumă doar la viteză sau la trotinete. Este despre echilibrul fragil dintre necesitățile moderne ale unui oraș în creștere și siguranța cetățenilor. Până la adoptarea unor măsuri concrete, ieșenii trebuie să navigheze printre livratori ca într-un adevărat slalom urban.

Maura ANGHEL

„Comanda ta este pe drum” – un mesaj banal, dar care pentru un ieșean înseamnă acum să fie atent nu doar la semafoare, ci și la trotinetele care zboară pe străzile orașului.