Locuitorii din mediul rural, încurajați să devină antreprenori sociali

Persoanele din mediul rural care doresc să înceapă o afacere care să schimbe în bine viața oamenilor din comunitate pot beneficia de un ajutor în valoare de 61.000 de euro pentru lansarea investiției în cadrul proiectului „Academia de Afaceri Sociale”, implementat de Fundația World Vision România și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, cofinanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul, al cărui scop îl reprezintă formarea antreprenorilor sociali de la sate, se derulează în perioada 29 august-30 noiembrie 2024 în Regiunile Nord-Est, Centru și Nord-Vest, urmând ca în final să premieze cele mai bune 34 de idei de afaceri sociale propuse de beneficiar. „O afacere socială este un model de business care rezolvă o problemă socială sau de mediu. Pe scurt, într-o afacere socială, urmărești să ai și profit, și impact pozitiv în comunitate. De exemplu, o afacere care produce îmbrăcăminte sau accesorii din materiale reciclate, iar cu o parte din profit organizează activități educaționale este una socială. În Academie, înveți să faci și profit, și bine. Te ajutăm să pui pe picioare o afacere, dar numai dacă o faci cu grijă pentru oameni și comunitatea ta, adică finanțăm doar afaceri sociale”, afirmă inițiatorii proiectului.

În acest sens, marți, 17 septembrie, începând cu ora 12, la sediul Primăriei din Miroslava a avut loc o sesiune de informare privind înscrierea în cadrul acestui proiect, în care grupul-țintă reprezentat din persoane din localitate care vor să-și deschidă o afacere pe cont propriu au putut afla direct de la specialiști care sunt condițiile pentru a putea deveni cursant al „Academiei de Afaceri Sociale” și ce presupune acest lucru.

Pentru a deveni unul dintre viitorii antreprenori sociali ai academiei, persoanele interesate trebuie să aibă 18 ani împliniți, să aibă domiciliul în mediul rural, în una dintre cele tre regiuni incluse în proiect (Nord-Est, Centru, Nord-Vest), să aibă studiile medii absolvite, să nu se afle în situație de conflict de interese, nefiind angajat/angajată sau rudă până la gradul II ale unor angajați ai Fundației Civitas pentru Societatea Civilă și Fundației World Vision România, să nu fie înscris într-un proiect similar finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și, nu în ultimul rând, să aibă competențe de utilizare a calculatorului.

Durata cursului de antreprenor în economia socială, care se va desfășura în sistem online, este de 180 de ore, acesta urmând să se desfășoare conform unui program stabilit ulterior în lunile octombrie 2024 – februarie 2025. „După cursul de antreprenoriat social, cei înscriși în cadrul Academiei de Afaceri Sociale vor putea înscrie ideea de afacere într-un concurs de finanțare, la concurs putând participa doar persoanele înscrise în program care au finalizat cursul. La finalul concursului, 34 de idei de afaceri sociale vor obține o finanțare de 61.000 de euro pentru ca să poată fi implementate”, afirmă inițiatorii proiectului, care subliniază că, ulterior, beneficiarii ajutorului financiar pus la dispoziție de „Academia de Afaceri Sociale” vor fi ajutați în vederea obținerii atestatului de întreprindere socială și sprijiniți timp de un an și jumătate în gestionarea afacerii. Edi MACRI