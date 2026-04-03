Lovitură de teatru: drumul expres Bacău – Piatra Neamț, blocat în ultimul moment!

Unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din Moldova este aruncat din nou în incertitudine. După ce toate contestațiile păreau închise și contractul gata de semnare, instanța intervine fulgerător și întoarce totul din drum, obligând la reevaluarea unei oferte-cheie. Visul celor 51 de kilometri de drum expres dintre Bacău și Piatra Neamț mai primește astfel o lovitură dură.

Decizia Curții de Apel cade ca un trăsnet: oferta asocierii conduse de Precon trebuie reevaluată. Nu este o anulare totală, dar este suficient pentru a bloca întregul proces și a amâna semnarea contractului. Într-un proiect de miliarde, fiecare zi de întârziere înseamnă bani pierduți, oportunități ratate și nervi întinși la maximum.

Inițial, contractul fusese atribuit unei asocieri conduse de Danlin XXL, pentru suma de 5,17 miliarde de lei – o ofertă cu mult sub valoarea estimată de peste 6,77 miliarde. O diferență uriașă care a ridicat semne de întrebare și a alimentat suspiciuni, contestate ulterior de rivali. Cu toate acestea, autoritățile consideraseră oferta validă și pregăteau semnarea.

Dar liniștea a fost de scurtă durată. În culise, lupta dintre giganții construcțiilor a continuat cu intensitate maximă. Șapte ofertanți, trei contestații, acuzații de prețuri suspect de mici, evaluări incorecte și documentații contestate – toate acestea au transformat proiectul într-un adevărat câmp de bătălie juridică.

UMB, unul dintre jucătorii grei, a susținut că oferta sa a fost respinsă pe nedrept. Bog’Art a acuzat că prețul câștigătorului este nesustenabil. Iar Precon a mers mai departe, contestând întregul proces și cerând reluarea evaluării. Inițial, toate aceste atacuri au fost respinse. Părea finalul disputei. Și totuși, finalul nu a venit...

Curtea de Apel a decis că oferta Precon nu a fost analizată corect și obligă autoritatea contractantă să o reevalueze în termen de 15 zile. Este o breșă care redeschide complet jocul și aruncă proiectul înapoi în incertitudine. Contractul nu mai poate fi semnat. Calendarul se resetează. Nervii cresc.

În tot acest timp, Moldova așteaptă. Drumul expres Bacău – Piatra Neamț nu este doar un proiect de infrastructură, ci o arteră vitală care ar trebui să lege regiunea de Autostrada A7 și să deschidă noi oportunități economice. Cu o durată de patru ani și o forță de muncă estimată la 1.800 de persoane, proiectul promite dezvoltare, locuri de muncă și conectivitate. Dar promisiunea rămâne, deocamdată, blocată pe hârtie.

Infrastructura Moldovei rămâne captivă într-un cerc vicios al contestațiilor, al procedurilor întârziate și al deciziilor întoarse din drum. Fiecare proiect major pare condamnat să treacă prin aceleași etape – entuziasm, licitații, contestații, blocaje, reluări. Daniel BACIU