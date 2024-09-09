Lucrările avansează rapid pe Bulevardul Poitiers

Lucrările de modernizare a bulevardului Poitiers, demarate la începutul lunii august, se desfășoară conform graficului, ritmul de lucru fiind unul foarte bun, susțin reprezentanții Primăriei, care adaugă că pe șantier sunt mobilizate forțe importante, lucru care dă încredere că investiția va putea fi finalizată la termen.

„În prezent, lucrările sunt concentrate pe pasajul CFR, unde echipele constructorilor au făcut deja lucrări de demolare a sistemului rutier (rezultând o cantitate de 300 de metri cubi de material) și de desfacere a bordurilor (pe o lungime de 112 metri) și a trotuarelor (pe o suprafață de 600 de metri pătrați). Mobilizarea pe șantier este bună și facem tot ce trebuie ca investiția să se desfășoare fără sincope”, a declarat primarul Mihai Chirica.

În urma licitației organizate de municipalitate, câștigătoare a fost declarată asocierea SC Conest SA – SC Luconsa BM SRL – SC Symmetrica SRL pentru suma de 37,3 milioane de lei fără TVA, respectiv 44,3 milioane de lei cu TVA.

Conform contractului, lucrările urmează să fie finalizate în termen de maximum 15 luni, respectiv la începutul lunii noiembrie 2025.

Lucrările de reabilitare și modernizare a bulevardului Poitiers vor fi executate pe toată lungimea acestuia, de 2.610 de metri, pe fiecare din ccele patru benzi cu lățimerwa de 3,5 metri fiecare, inclusiv pe trotuare, cât și pe pasajul Cetățuia – CUG, în lungime de 280 de metri.

De remarcat că în prezent, Primăria Municipiului Iași (PMI) derulează un amplu program de modernizare a infrastructurii rutiere și pietonale, precum și de reparații a străzilor și trotuarelor, în care sunt incluse, în diverse stadii (contracte de lucrări în derulare, proiectate, în curs sau propuse pentru proiectare), aproape 160 de străzi din toate zonele orașului. Până acum, municipalitatea a încheiat contracte de lucrări pentru 40 de străzi, în valoare totală de 94,5 de milioane de lei, la care se adaugă modernizarea pasajului Socola, în valoare de 42 de milioane de lei. Astfel, municipalitatea are în prezent contracte în derulare de reabilitare și modernizare a străzilor și trotuarelor în valoare de aproape 136,5 de milioane de lei. Edi MACRI