Lucrările la Spitalul Regional n-au început, dar constructorul a încasat deja 20 de milioane de euro!

Autoritățile de la București anunță că lucrările la Spitalul Regional de Urgență Iași ar urma să înceapă chiar la jumătatea lunii martie, moment care ar putea marca unul dintre cele mai importante șantiere medicale deschise vreodată în estul României.

Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că pregătirile pentru deschiderea șantierului au intrat în linie dreaptă. Pe teren au început deja lucrările de organizare, iar constructorii pregătesc utilajele care vor transforma câmpul de la marginea orașului într-un adevărat furnicar de excavatoare, macarale și echipe de muncitori. Dacă termenele vor fi respectate, primele utilaje ar putea intra în forță pe șantier în jurul datei de 15 martie.

Pentru Iași, miza este uriașă. Noul spital regional este gândit ca o citadelă medicală de ultimă generație, o structură gigantică ridicată de la zero, care ar urma să înlocuiască haosul și supraaglomerarea din multe dintre unitățile medicale vechi ale Moldovei.

Proiectul prevede o clădire imensă, desfășurată pe șapte niveluri și o suprafață construită de aproape 150.000 de metri pătrați, cu aproximativ 850 de paturi și 20 de săli de operație ultramoderne. În interiorul acestei structuri vor lucra aproape 3.000 de angajați, iar spitalul ar urma să devină principalul centru medical pentru milioane de locuitori din toată regiunea de nord-est.

Investiția este colosală. Valoarea contractului de construcție depășește 1,7 miliarde de lei fără TVA, iar costul total al proiectului sare de 3,2 miliarde de lei, adică aproximativ 668 de milioane de euro. Finanțarea vine din fonduri europene, credite acordate de Banca Europeană de Investiții și contribuții de la bugetul de stat, într-un efort financiar uriaș menit să ridice în Moldova unul dintre cele mai moderne spitale din Europa de Est.

Contractul de execuție a fost semnat de Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Sănătate cu un consorțiu de firme de construcții condus de compania turcă CCN Altyapi Yatirimlari ve Insaat AS, alături de parteneri români și internaționali. Constructorii au primit deja un avans de aproximativ 20 de milioane de euro pentru demararea lucrărilor.

Drumul până la acest moment nu a fost însă deloc lipsit de obstacole. În timpul pregătirilor pentru șantier, muncitorii au descoperit un sit arheologic – un vechi cimitir – ceea ce a dus la suspendarea temporară a lucrărilor și la intervenția arheologilor. În paralel, o contestație depusă în procedura de licitație a blocat proiectul timp de aproape opt luni, alimentând temerile că și acest proiect ar putea rămâne doar o promisiune pe hârtie.

Cu toate acestea, autoritățile susțin acum că toate blocajele majore au fost depășite. Dacă lucrările vor începe conform planului, șantierul ar urma să dureze aproximativ 44 de luni, ceea ce înseamnă că spitalul ar putea deveni funcțional la finalul deceniului.

Pentru locuitorii din Iași și pentru întreaga Moldovă, proiectul are o încărcătură simbolică uriașă. De ani întregi, regiunea a fost considerată una dintre cele mai defavorizate din punct de vedere al infrastructurii medicale majore. Ridicarea acestui spital ar putea schimba radical harta serviciilor medicale din estul României, transformând Iașul într-un pol medical regional capabil să trateze cazuri complexe care, până acum, ajungeau în marile spitale din vestul țării sau chiar în străinătate.

Daniel BACIU