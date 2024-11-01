Luminația, Sărbătoarea luminii și a amintirii veșnice

În fiecare an, pe 1 noiembrie, credincioșii romano-catolici și greco-catolici celebrează Luminația sau Sărbătoarea luminii și a amintirii veșnice. Cunoscută și ca Ziua Morților sau Ziua Tuturor Sfinților, este o sărbătoare profundă și semnificativă, marcând un moment de comuniune spirituală între cei vii și cei adormiți întru Domnul. Această zi este dedicată pomenirii sufletelor celor plecați, iar în multe biserici și cimitire, flăcările tremurătoare ale lumânărilor aprinse de credincioși transformă fiecare mormânt într-un altar de lumină și amintire. În comunitățile romano-catolice din Moldova, tradiția Luminației este păstrată cu devotament. De altfel, Iașul are una dintre cele mai mari comunități romano-catolice din România, alături de parohii importante în județele Neamț, Bacău și Suceava. În aceste locuri, cimitirele devin, în seara de 1 noiembrie, adevărate locuri de pelerinaj, unde credincioșii vin să aprindă lumânări, să ofere flori și să rostească rugăciuni pentru odihna sufletelor celor dragi.

Pentru cei ce vin să aprindă o lumânare, momentul nu este doar o simplă rememorare a celor dragi, ci o ceremonie a iubirii fără sfârșit. În timp ce flacăra candelei tremură, parcă sufletele plecate sunt din nou aici, într-o prezență diafană și tăcută. Fiecare lumânare este o promisiune că amintirea lor va rămâne vie, iar fiecare rugăciune rostită în șoaptă este un mesaj de iubire ce transcende timp și spațiu.

Întoarcerea simbolică acasă

În toate colțurile lumii creștine, semnificația este aceeași – o întoarcere simbolică a celor adormiți acasă. În multe locuri, cimitirele sunt acoperite de un covor de flori și mii de lumânări care transformă întunericul în lumină caldă, prietenoasă. Flacăra candelei are o forță aproape magică, un dans efemer care, pentru câteva clipe, pare să poarte poveștile celor plecați. În acele clipe, crucile, pietrele funerare și aleile se transformă în porți deschise spre lumea celor plecați, iar lumina candelelor devine o punte între aici și dincolo. „Tradiția spune că, în noaptea de Luminație, sufletele celor dragi vin să-și vadă familiile. Este noaptea în care dorul devine o stare de grație, în care lacrimile sunt mai mult de alinare decât de tristețe. Aici, în tăcerea cimitirului luminat, durerea pierderii se împletește cu recunoștința pentru amintirile împărtășite. Fiecare familie aduce un omagiu personal – flori, dulciuri pentru copii, ofrande simbolice pentru cei plecați, toate parte dintr-un gest colectiv de iubire necondiționată”, ne-a spus Maria Antal, din satul Butea, o comunitate romano-catolică foarte importantă.

Tradiția aprinderii candelelor, prezentă de sute de ani, își are originile în Evul Mediu, când oamenii se adunau în cimitire pentru a-și aduce aminte de cei ce i-au părăsit. De atunci, acest ritual de comemorare a rămas o practică vie, iar gestul de a aprinde o lumânare a devenit o declarație că memoria celor dragi va dăinui, chiar și atunci când cuvintele sunt prea puține.

Poveștile nespuse ale cimitirului

Luminația este și un prilej de a privi dincolo de tristețea despărțirii și de a sărbători viața celor plecați. Pentru mulți, fiecare mormânt adăpostește o poveste, o viață cu bucurii și necazuri, cu iubire și regrete. Cimitirele, în această noapte, sunt o carte nescrisă a istoriei unei comunități – o carte cu pagini pline de amintiri și chipuri dragi. Fiecare piatră funerară poartă un nume și un an, dar și o poveste, iar lumina candelelor pare să le aducă pe toate la suprafață, într-un șir nesfârșit de amintiri. „Legenda spune că, în această noapte, sufletele celor morți își revăd casele, copiii și nepoții, bucurându-se de prezența lor în tăcere. Este o întâlnire tainică și plină de mister, în care tristețea despărțirii este depășită de speranța revederii simbolice. E ca și cum, pentru o clipă, cei dragi revin la viață prin amintirile celor ce încă le simt prezența”, a mai spus Maria Antal.

Pe lângă momentul aprinderii lumânărilor, în unele locuri oamenii împart mâncare sau dulciuri în amintirea celor plecați. Tradiția de a împărți dulciuri copiilor în cimitir adaugă un strop de viață acestei sărbători, împletind trecutul cu prezentul. Cei mici, curioși și poate mai puțin afectați de semnificația profundă a momentului, primesc aceste ofrande ca pe niște daruri, păstrând astfel vie tradiția care leagă generațiile. „Merg în fiecare an la cimitir, la Focuri. Acolo este familia mea, ne adunăm la fiecare sărbătoare. Aprindem lumânări pentru cei plecați la Cer, ne bucurăm de cei care mai suntem”, a completat Loredana Barbu. Prin gesturi mici și simple – o lumânare, o floare, o rugăciune – Luminația devine o declarație tăcută de iubire pentru cei plecați. Fiecare aprindere de flacără este o promisiune că ei vor rămâne în sufletele noastre. Ziua Morților nu este doar despre pierdere, ci și despre speranța că legătura de iubire va rămâne vie, în ciuda timpului care trece.

Maura ANGHEL

Întâlnirea dintre lumi

Luminația este, așadar, o sărbătoare a luminii, a amintirii și a iubirii eterne. În acele clipe de liniște și lumină, oamenii par să simtă mai aproape prezența celor plecați, în acea stare de comuniune care trece dincolo de cuvinte. Este o noapte în care granițele dintre lumi par să se dizolve, iar noi toți – vii și plecați – suntem adunați sub același cer.

În final, poate că adevărata semnificație a acestei sărbători nu este doar în comemorarea celor care au trecut în veșnicie, ci în păstrarea vie a amintirilor, a poveștilor și a iubirii. Luminația este o invitație de a nu uita, de a celebra viața în toate formele sale și de a prețui amintirile celor care, chiar dacă nu mai sunt printre noi, rămân vii în inimile noastre.