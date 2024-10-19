Luni, 21 octombrie 2024, la Palatul Culturii din Iași, începând cu ora 10:30 va avea loc conferința ,,Dezvoltarea Moldovei – proiectul - cheie pentru valorificarea potențialului de dezvoltare a României”

COMUNICAT DE PRESA

Patronatul Proiectanților în Construcții din România și Banca Națională a României organizează, luni, 21 octombrie 2024, la Palatul Culturii din Iași, începând cu ora 10:30, conferința “ Dezvoltarea Moldovei – proiectul - cheie pentru valorificarea potențialului de dezvoltare a României”, un eveniment marcant pentru dezvoltarea regiunii Moldovei și pentru sectorul construcțiilor din România. Acest eveniment va continua seria de conferințe dedicate rolului crucial pe care proiectarea în construcții îl joacă în creșterea economică și modernizarea țării.

Conferința de la Iași va evidenția importanța strategică a Moldovei în contextul investițiilor masive din ultimii ani, subliniind rolul pe care această regiune îl va avea în dezvoltarea economică a României. Evenimentul va reuni reprezentanți ai autorităților guvernamentale, ai administrației publice locale, ai sectorului financiar-bancar, dar și profesioniști din domeniul construcțiilor, cu scopul de a consolida dialogul și de a identifica soluții integrate pentru optimizarea ritmului de dezvoltare.

„ Patronatul Proiectanților în Construcții din România a fost creat pentru a oferi o voce puternică și coerentă proiectanților din acest sector, astfel încât interesele noastre comune să fie respectate și promovate la nivel național și internațional. Creșterea economică a României este strâns legată de modul în care reușim să dezvoltăm sectorul construcțiilor, iar noi ne propunem să fim în centrul acestei transformări cu o viziune modernă, adaptată la standarde europene și orientată pe specificul și nevoile de dezvoltare ale fiecărei regiuni în parte. Prin promovarea proiectelor inovatoare și sustenabile, PPC poate contribui la revitalizarea infrastructurii și la îmbunătățirea calității vieții în regiunea Moldovei, asigurându-se că vocile proiectanților sunt ascultate și integrate în procesul decizional. Pentru România, Moldova este, în următoarea perioadă, motorul cu cel mai mare potențial de creștere economică ” - Alexandru Fulga, președintele PPC.

Evenimentul are loc în contextul deciziei PPC de a se extinde la nivel regional, cu deschiderea unor filiale în Iași, Constanța, Timișoara și Cluj-Napoca. Această decizie strategică vine la doar câteva luni după lansarea oficială a PPC în cadrul conferinței organizate la Banca Națională a României, în februarie 2024. Filialele regionale vor deveni centre de excelență, facilitând colaborarea, inovația și dezvoltarea soluțiilor adaptate nevoilor specifice fiecărei zone. În plus, extinderea prin filiale regionale va asigura o reprezentare mai puternică și o susținere adecvată a companiilor din domeniul construcțiilor la nivel local, facilitând astfel dezvoltarea unor proiecte inovatoare și sustenabile, esențiale pentru viitorul economic al țării.

„ Moldova are un potențial enorm de dezvoltare, dar se confruntă cu provocări semnificative în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii și atragerea de investiții. Patronatul Proiectanților în Construcții dorește să joace un rol central în acest proces, oferind expertiză și soluții inovatoare care să răspundă nevoilor locale. Prin colaborarea cu autoritățile și sectorul privat, putem contribui la transformarea viziunilor de dezvoltare în realitate, asigurând un viitor sustenabil și prosper pentru comunitățile din această regiune.” - Irina Teslărașu, coordonator PPC Regiunea Nord-Est.

Prin organizarea acestui eveniment, PPC își propune nu doar să deschidă un dialog între toți actorii relevanți, ci și să consolideze poziția sectorului de proiectare în construcții ca un pilon central al dezvoltării economice a României. Astfel, se va discuta și despre contribuția sectorului construcțiilor la formarea PIB-ului național, un sector care nu doar că generează locuri de muncă, dar are și un efect de multiplicare asupra altor ramuri economice, precum industria materialelor de construcții, serviciile de proiectare și consultanță, și lucrările de infrastructură.

Conferința de la Iași va marca și un pas concret în direcția unei dezvoltări economice sustenabile, cu accent pe valorificarea potențialului regiunii Moldova și pe implicarea activă a tuturor actorilor relevanți din domeniu.